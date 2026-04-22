Bill Gates tnie zatrudnienie. Nawet kilkaset osób straci pracę

Jak napisał "Wall Street Journal" ("WSJ”), powołując się na wewnętrzne memorandum, kierownictwo fundacji zamierza skoncentrować się na "zwiększeniu efektywności programów i uproszczeniu struktur zarządzania".

Organizacja obiecuje wsparcie

Redukcje mają objąć różne działy, a organizacja zapowiada wsparcie dla zwalnianych osób. Zmiany mają umożliwić "lepsze wykorzystanie zasobów w realizacji kluczowych celów, jak walka z chorobami zakaźnymi, ubóstwem i nierównościami edukacyjnymi". Według "WSJ" fundacja (działająca przed rozwodem pary jako Bill & Melinda Gates Foundation) zapowiedziała też ponowną analizę kontaktów z Jeffreyem Epsteinem, finansistą skazanym za przestępstwa seksualne. Przegląd będzie dotyczył wcześniejszych relacji oraz ich potencjalnego wpływu na działalność instytucji. Sprawa od lat budzi kontrowersje wokół środowisk biznesowych i filantropijnych związanych z Epsteinem.

Konieczna reorganizacja

"Musimy upewnić się, że każda wydana przez nas kwota przynosi możliwie największy efekt" – napisał dyrektor generalny fundacji, Mark Suzman w komunikacie do pracowników. Dodał, że reorganizacja "pozwoli wzmocnić zdolność organizacji do reagowania na globalne kryzysy i zwiększyć przejrzystość jej działań". Fundacja, jedna z największych organizacji filantropijnych na świecie, finansuje szeroki zakres projektów – od programów zdrowotnych po inicjatywy edukacyjne. Według "WSJ" planowane cięcia i przegląd relacji z Epsteinem wpisują się w szerszą debatę o odpowiedzialności i transparentności instytucji o globalnym zasięgu.

