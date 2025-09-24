Tak wzbogacił się Donald Trump i jego rodzina. Prawie dwukrotny wzrost

Prezydent Donald Trump właśnie miał najbardziej zyskowny rok w swoim życiu. Jednak członkowie jego rodziny, w tym synowie Eric, Don Junior i Barron, pod względem procentowym poradzili sobie jeszcze lepiej - wskazał portal Forbes. Oto majątek Trumpa i jego najbliższych.

Ojciec prezydenta Trumpa - Fred - wzbogacił się na budowie 20 tysięcy mieszkań w Nowym Jorku.

Trump: życie to seria bitew

Donald dołączył do firmy Freda w 1968 roku. Od samego początku był ambitny i bezwzględny. Wskazuje na to chociażby pierwszy cytat w inauguracyjnym rankingu Forbes 400 z 1982 roku, kiedy to wraz z ojcem znaleźli się na liście z łącznym majątkiem wynoszącym 200 milionów dolarów (660 milionów dolarów teraz).

- Człowiek to najokrutniejsze ze wszystkich zwierząt, a życie to seria bitew, które kończą się zwycięstwem lub porażką - opisał wtedy swoje podejście Donald Trump.

Kilkadziesiąt lat później jest w Białym Domu, a jego rodzina z wyrachowaniem kieruje się tymi bezwzględnymi instynktami.

Majątek rodziny Trumpa w trakcie prezydentury

Forbes podkreślił, że Trumpowie nie są pierwszymi, którzy wykorzystują prezydenturę do osiągania zysków.

Brat Jimmy'ego Cartera - Billy - promował piwo Billy Beer i przyjmował pieniądze od Libijczyków. Richard Nixon podsłuchiwał rozmowy telefoniczne swojego brata Donalda w związku z obawami dotyczącymi transakcji biznesowych. Hunter Biden otrzymał ponad 1 milion dolarów za dzieła sztuki o wątpliwej jakości.

Jednak żadna rodzina prezydenta USA nie wykorzystała urzędu do takiego stopnia jak Trumpowie.

Kryptowaluty przyczyniły się do tego najmocniej, ale ważne też są dodatkowe środki pochodzące z doradztwa dla prawicowych firm w Stanach Zjednoczonych i współpracy z bogatymi firmami zagranicznymi, zwłaszcza z Bliskiego Wschodu.

Członkowie rodziny Trumpa, którzy nigdy nie posiadali znacznego majątku – Eric, Don Jr., Barron i Melania – zgromadzili w ten sposób najpierw dziesiątki, a potem setki milionów dolarów.

W sumie majątek rodziny (w tym zięcia prezydenta - Jareda Kushnera) szacuje się obecnie na 10 miliardów dolarów, co oznacza niemal dwukrotny wzrost wartości netto od czasu zeszłorocznych wyborów.

Pytanie, jak bardzo się wzbogacił

Trump nie zamierza się jednak z tego tłumaczyć. W zeszłym tygodniu jeszcze przed wylotem do Wielkiej Brytanii australijski dziennikarz zapytał prezydenta USA o to, jak bardzo wzbogacił się od czasu powrotu do Białego Domu. - Nie wiem - odparł Trump i stwierdził, że to jego dzieci zajmują się rodzinnym biznesem.

- Szkodzisz Australii, wiesz o tym? Moim zdaniem szkodzisz Australii i to bardzo. (...) Twój przywódca przyjeżdża do mnie już niedługo. Powiem mu o tobie. Narzuciłeś bardzo zły ton - strofował dziennikarza prezydent USA.

Kiedy Australijczyk próbował zadać kolejne pytanie, Trump przyłożył palec wskazujący do ust, powiedział "cisza" i poszedł porozmawiać z innym dziennikarzem.

Czytaj więcej: Trump nagle zwrócił się do dziennikarza. "Cisza"

Majątek Trumpów wg Forbes w 2025 r.

Majątek Trumpa i jego rodziny

Donald i Melania Trump - majątek netto 7,3 mld dol. + ponad 20 mln dol.

Fortuna Trumpa wzrosła o 3 miliardy dolarów w rok. Ten 70-procentowy wzrost pozwolił mu awansować o 118 miejsc w rankingu Forbes 400 - na 201. pozycję.

Inwestycje w kryptowaluty - World Liberty Financial i memecoin Official Trump - odpowiadają za 2 miliardy dolarów. Sąd apelacyjny w Nowym Jorku zapewnił mu dodatkowe 500 milionów dolarów, gdy uchylił karę za oszustwo, a kolejne 400 milionów dolarów pochodzi z gwałtownego rozwoju jego międzynarodowej działalności licencyjnej - opisał Forbes.

Z kolei Melania zarabiała pieniądze w typowy dla pierwszej damy sposób (książki, przemówienia, film dokumentalny) oraz w sposób charakterystyczny dla Trumpa - wprowadziła na rynek własną kryptowalutę, której obecna kapitalizacja rynkowa wynosi niecałe 200 milionów dolarów.

Donald i Melania TrumpPAP/EPA/Samuel Corum / Sipa USA / POOL

Jared Kushner i Ivanka Trump - 1 mld dol. + 100 mln dol.

W styczniu 2021 r. zakończyła się pierwsza prezydentura Trumpa. Wtedy to Kushner założył prywatną firmę inwestycyjną Affinity Partners. Wykorzystał przy tym relacje, które zbudował jako doradca prezydenta.

Kushner zebrał 4,6 mld dolarów od inwestorów z Kataru, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a ponad 2 mld dolarów zainwestowano w 22 spółki. Obecnie wartość firmy szacowana jest na 215 mln dolarów.

Częściowo dzięki funduszom Affinity oraz 20-procentowemu udziałowi (o wartości 560 milionów dolarów) w rodzinnej firmie zajmującej się nieruchomościami - Kushner Companies - zięć Trumpa jest miliarderem.

Kushner razem z Ivanką posiadają też dom na wyspie Indian Creek w Miami, gdzie wśród sąsiadów znajduje się Jeff Bezos. Wartość nieruchomości wzrosła ponad trzykrotnie do około 105 milionów dolarów od czasu zakupu w 2020 roku.

Jared Kushner i Ivanka TrumpSHAWN THEW/PAP/EPA

Eric Trump - 750 mln dol.

Majątek Erica w zeszłym roku szacowano na 40 milionów dolarów. Forbes podał, że syn Trumpa zarobił na kryptowalutach więcej niż którekolwiek z jego rodzeństwa.

Większość pieniędzy pochodzi ze spółki American Bitcoin, która wydobywa kryptowaluty. Eric jest współzałożycielem, a firma we wrześniu weszła na giełdę, czyniąc go na krótko miliarderem. Chociaż szał już minął, to 7,5-procentowy udział Erica nadal jest wart około 500 milionów dolarów.

Syn Trumpa miał też około 10 procent udziału w sprzedaży tokenów World Liberty Financial. Wraz ze swoim starszym bratem - Donem Jr. - w maju udał się na Bliski Wschód, gdzie podpisał umowę na licencjonowanie nazwiska rodziny w ośrodku golfowym w Katarze, a także inne nowe przedsięwzięcia.

Od lipca 2024 r. bracia najwyraźniej dzielą się zyskami z niektórych umów licencyjnych.

Eric TrumpPAP/EPA/Michael M. Santiago / POOL

Donald Trump Junior - 500 mln dol.

Don Jr. posiada mniejszy udział w American Bitcoin i jest współzałożycielem World Liberty.

W sierpniu wraz z Erikiem założył spółkę specjalnego przeznaczenia, która poszukuje podmiotów do fuzji w branży technologicznej, opieki zdrowotnej lub logistyki.

Jak napisał Forbes, Don Jr. jest też ważną postacią i zasiada w zarządach firm określanych jako "anty-woke" - antyaborcyjnej platformy internetowej Public Square, internetowego sprzedawcy broni palnej GrabAGun oraz spółki macierzystej Truth Social.

Jego majątek wzrósł dziesięciokrotnie z szacowanych 50 milionów dolarów w zeszłym roku.

Donald Trump Jr.PAP/EPA/SHAWN THEW

Barron Trump - 150 mln dol.

Najmłodsze dziecko prezydenta Trumpa inwestowało w kryptowaluty na długo przed ojcem i pomogło przekonać rodzinę do współtworzenia World Liberty Financial.

- Ma cztery portfele czy coś takiego, a ja pytam: co to jest portfel? – śmiał się Trump we wrześniu 2024 roku podczas inauguracji World Liberty.

Jak dotąd 19-letni student drugiego roku NYU zarobił około 80 milionów dolarów na zbyciu tokenów i nadal posiada około 2,3 miliarda zablokowanych tokenów, których wartość Forbes znacznie zaniża, ponieważ nie można ich jeszcze sprzedać. Jeśli obecna cena utrzyma się, będą mogły zostać sprzedane za 525 milionów dolarów po odblokowaniu.

Barron TrumpPAP/EPA

Autorka/Autor:/kris

Źródło: Forbes, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL

Donald TrumpUSAJared KushnerMelania Trump
