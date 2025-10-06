Możliwe masowe zwolnienia. Trump wskazuje winnych

Shutdown w USA. Kongres nie przyjął nowego budżetu przed nowym rokiem fiskalnym Źródło: Reuters

- To są zwolnienia (spowodowane przez) Demokratów. To oni to powodują. My jesteśmy gotowi, by wrócić - powiedział dziennikarzom Trump. - To zależy od nich. Ktokolwiek zostanie zwolniony, będzie to przez Demokratów - dodał.

Dyrektor Narodowej Rady Ekonomicznej w Białym Domu Kevin Hassett zapowiedział w niedzielę, że administracja rozpocznie masowe zwolnienia pracowników federalnych, jeśli Trump uzna, że negocjacje z Demokratami w Kongresie, mające doprowadzić do zakończenia shutdownu, zmierzają donikąd.

W czwartek Trump zapowiedział, że zdecyduje, które z agencji federalnych mogą być zlikwidowane przy okazji przerwy w finansowaniu instytucji państwa, oceniając, że większość z nich jest „politycznym przekrętem”.

Shutdown w Stanach Zjednoczonych

Amerykański Kongres nie uchwalił nowego budżetu przed wygaśnięciem starego w wyznaczonym czasie, wobec czego od 1 października wstrzymane zostały prace większości agencji i urzędów federalnych. To pierwszy shutdown od 2018 roku.

Senat w piątek po raz trzeci odrzucił projekty prowizorium budżetowego obydwu partii, przedłużając paraliż prac państwa. Przyczyną impasu jest żądanie Demokratów, by przywrócić dopłaty do ubezpieczeń, bez czego - jak utrzymują - ich koszty radykalnie wzrosną.

Od środy z powodu shutdownu na przymusowe urlopy wysłano ok. 750 tys. pracowników federalnych. Ci, którzy pozostali w pracy - m.in. żołnierze, funkcjonariusze służb, kontrolerzy lotów i inni - nie otrzymają zapłaty do czasu wznowienia budżetu.

