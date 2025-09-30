Logo TVN24
Biznes
Ze świata

Cyberatak na wielki browar. Skutki mogą być poważne

osaka japonia piwo asahi - Hsin Yen Huang shutterstock_2682441083
Gawkowski o cyberatakach: skala jest olbrzymia
Źródło: TVN24
Japoński gigant piwowarski Asahi padł ofiarą cyberataku, który spowodował awarię systemów i zatrzymał część operacji związanych z wysyłką i obsługą klienta w Japonii. Firma zapewniła, że problemy nie miały wpływu na działalność w Europie.

Asahi to wielki browar w Japonii, ale także właściciel tak znanych piwnych marek jak Peroni, Grolsch, Pilsner Urquell czy londyńskiego Fullersa.

Asahi o poważnym incydencie

Firma poinformowała o poważnym incydencie. Jak podała, cyberatak nie spowodował wycieku danych klientów, ale zmusił Asahi do wstrzymania obsługi zamówień i wysyłek w Japonii.

Cyberprzestępczość od dawna była wskazywana przez spółkę jako jedno z głównych zagrożeń dla jej działalności.

Cyberatak na browar Asahi

Browar Asahi w specjalnym oświadczeniu przeprosił klientów i partnerów biznesowych. "Badamy przyczynę i pracujemy nad przywróceniem operacji. Obecnie nie można jednak oszacować, kiedy nasze systemy odzyskają pełną sprawność" – wskazała spółka.

Firma podkreśliła, że "awaria systemów ogranicza się wyłącznie do operacji w Japonii” oraz zapewniła, iż "żadne z naszych operacji produkcyjnych w Europie, w tym dostawy piwa w Wielkiej Brytanii, nie zostały dotknięte tym incydentem" - napisał BBC.

Cyberataki i zmiany rynkowe

Około połowa przychodów Asahi pochodzi z rynku japońskiego, co oznacza, że atak może mieć poważne skutki finansowe. Spółka już w poprzednich raportach ostrzegała, że cyberatak jest jednym z największych zagrożeń – mogących przerwać działalność, wywołać problemy z płynnością i osłabić markę.

Jak opisał BBC, incydent wpisuje się w trend rosnącej liczby ataków na globalne firmy. W ostatnich miesiącach celem hakerów w Wielkiej Brytanii były m.in. Harrods, Jaguar Land Rover, Marks & Spencer oraz Co-op. Eksperci ostrzegają, że sektor spożywczy i detaliczny staje się coraz częściej obiektem cyberprzestępców.

Na te wyzwania nakładają się również problemy rynkowe w samej Japonii. Coraz więcej młodych ludzi rezygnuje z alkoholu, co zmusza producentów do szukania nowych rozwiązań. Prezes Atsushi Katsuki zapowiedział, że Asahi planuje podwoić udział napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych do 20 proc. całkowitej sprzedaży - napisał BBC.

Autorka/Autor: Jan Sowa/kris

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Hsin Yen Huang / Shutterstock

