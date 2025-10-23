Logo TVN24
Chiny wstrzymują zakup rosyjskiej ropy. Obawy Pekinu

chiny szanghaj rafineria shutterstock_1271084311
USA ogłosiły sankcje na Rosnieft i Łukoil. Relacja Marcina Wrony
Źródło: TVN24
Chińskie państwowe firmy naftowe wstrzymały zakupy rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską po tym, jak Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na dwóch największych rosyjskich producentów ropy, Rosnieft i Łukoil - podał w czwartek Reuters, powołując się na źródła w branży handlowej.

Decyzja Chin zbiega się z planami Indii, największego odbiorcy rosyjskiej ropy transportowanej z morza, które zamierzają mocno ograniczyć import z Rosji, aby dostosować się do amerykańskich sankcji nałożonych w związku z inwazją Rosji na Ukrainę.

Pierwsza taka decyzja administracji Trumpa

Cios w rosyjską gospodarkę

Reuters wskazał, że spadek popytu na rosyjską ropę ze strony dwóch kluczowych odbiorców – Chin i Indii – istotnie obciąży dochody Moskwy z eksportu tego surowca. Może również zmusić największych światowych importerów do poszukiwania alternatywnych źródeł zaopatrzenia, co prawdopodobnie sprawi, że globalne ceny wzrosną.

"Państwowe chińskie firmy naftowe, takie jak PetroChina, Sinopec, CNOOC oraz Zhenhua Oil, przynajmniej tymczasowo wstrzymały zakupy rosyjskiej ropy transportowanej statkami, obawiając się konsekwencji sankcji" - podały źródła agencji.

Unipec, spółka handlowa należąca do Sinopec, zaprzestała zakupów rosyjskiej ropy w zeszłym tygodniu po tym, jak Wielka Brytania nałożyła sankcje na Rosnieft, Łukoil, a także na tzw. flotę cieni i niektóre chińskie podmioty, w tym jedną dużą rafinerię.

Ropa naftowa
Ceny mocno w górę po decyzji Trumpa
Rynki
Prezydent USA Donald Trump
Trump: odwołałem spotkanie z Putinem, ale...
TVN24
Moskwa
Jest porozumienie w sprawie sankcji na Rosję

Większość ropy sprzedają pośrednicy

Eksperci z branży handlowej podkreślili, że zarówno Rosnieft, jak i Lukoil nie sprzedają Chinom swojej ropy bezpośrednio, a poprzez pośredników. Jak dodali, niezależne rafinerie po chwilowym wstrzymaniu zakupów, by ocenić wpływ sankcji, powrócą do importowania rosyjskiej ropy.

Chiny importują z Rosji także około 900 000 baryłek ropy dziennie za pośrednictwem rurociągów, z czego całość trafia do PetroChina. Według przedstawicieli branży ten kanał importu prawdopodobnie nie odczuje skutków sankcji.

W wyniku sankcji Chiny i Indie mogą zwiększyć zakupy ropy z innych regionów, takich jak Bliski Wschód, Afryka czy Ameryka Łacińska, co prawdopodobnie podniesie ceny niesankcjonowanej ropy.

Autorka/Autor: BC/ToL

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Steve Heap / Shutterstock.com

