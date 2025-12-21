Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Apel do europejskich przywódców. "Negocjacje ciągną się od 26 lat"

Ursula von der Leyen, Donald Tusk i Friedrich Merz
Premier Donald Tusk o umowie UE-Mercosur: nowa wersja nie jest idealna, ale nie jest zła
Źródło: TVN24
Prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva zaapelował do przywódców Unii Europejskiej o odwagę i finalizację umowy o wolnym handlu z Mercosurem - poinformowała agencja AFP. Przypomniał, że rozmowy nad porozumieniem ciągną się już od wielu lat.

- Bez woli politycznej i odwagi przywódców nie będzie możliwe zakończenie negocjacji, które ciągną się od 26 lat – powiedział Lula, przemawiając w sobotę na szczycie państw Ameryki Południowej w brazylijskim mieście Foz do Iguacu.

Prezydent Brazylii poinformował, że w piątek otrzymał od przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen list, w którym wyraziła ona nadzieję, że umowa zostanie zatwierdzona w styczniu.

Luiz Inacio Lula da Silva
Luiz Inacio Lula da Silva
Źródło: PAP/EPA/Juan Pablo Pino

Manifestacje rolników

Jak podała AFP, pierwotnie kraje Mercosuru, a także szefowa KE i większość krajów UE liczyły na formalne zawarcie umowy właśnie w sobotę. Jednak na szczycie UE w Brukseli w czwartek podjęto decyzję o niepodpisywaniu jej w tym roku. Według źródeł unijnych przewodnicząca KE poinformowała szefów państw i rządów, że zawarcie umowy zostanie odłożone do stycznia. Według AFP chodzi o 12 stycznia.

W czwartek przez Brukselę przetaczały się manifestacje rolników z różnych krajów Europy, w tym z Polski, Włoch i Francji. Farmerzy protestowali m.in. przeciwko umowie z Mercosurem w obawie przed tym, że wprowadzenie preferencyjnych ceł na niektóre produkty rolne z Mercosuru w nich uderzy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Europa musi zrozumieć, że te terminy nie są nieskończone"

"Europa musi zrozumieć, że te terminy nie są nieskończone"

Media: podpisanie umowy z Mercosurem opóźnione

Media: podpisanie umowy z Mercosurem opóźnione

Macron: jest za wcześnie

AFP przypomniała, że prezydent Francji Emmanuel Macron uznał, że jest "za wcześnie", aby mówić o tym, czy zaakceptuje on podpisanie umowy w przyszłym miesiącu. Komentując to stwierdzenie, prezydent Brazylii stwierdził, że znał wcześniej postawę Francji i "nie była ona nowa".

Odnosząc się do słów premierki Włoch Giorgii Meloni, że podpisanie umowy w sobotę byłoby "przedwczesne", Lula ujawnił, że polityczka zapewniła go w rozmowie telefonicznej, że będzie gotowa zaakceptować porozumienie w styczniu.

Dodał, że von der Leyen oraz przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa zapewnili go, że "sama Francja nie może zablokować podpisania umowy".

Porozumienie z Mercosur

Umowa z blokiem krajów Mercosur, w skład którego wchodzą Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Boliwia i Urugwaj, ustanowi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych z tych państw, takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol. W zamian rynki tych krajów otworzą się na europejski przemysł.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET / POOL

Udostępnij:
TAGI:
MercosurUnia EuropejskaRolnictwo
Zobacz także:
shutterstock_1893300739
Dlaczego w Polsce nie ma dzieci
Z kraju
warszawa ulica korek korki shutterstock_2692460347
My to kupujemy. "Bardzo duże zagrożenie"
Moto
Świąteczny jarmark w Rzeszowie
Nowy scenariusz na święta. "Zaskoczenie"
Z kraju
sofia bulgaria shutterstock_2710427395
Przyjmują euro. "Bez podwyżek"
Ze świata
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Ostatnia taka niedziela w tym roku
Handel
LOTTO_1997459012
Rośnie kumulacja w Lotto
Pieniądze
Donald Trump
Trump: już tego nie robimy
Ze świata
telefon szpieg hacker
"Dwa różne sposoby ataku". Największy bank w Polsce apeluje
Tech
Peru, lotnisko w Limie
Dopłata za przesiadkę. Nawet kilkaset złotych
Turystyka
Ruben Ramirez Lezcano
"Europa musi zrozumieć, że te terminy nie są nieskończone"
Ze świata
Elon Musk
Potężny bonus dla Muska. Sąd Najwyższy zdecydował
Ze świata
Friedrich Merz
Merz: Rosja nie odzyska ich
Ze świata
Sklep sieci Metro w Montrealu
Robin Hoodzi Zaułków zaatakowali
Ze świata
shutterstock_2117281391
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
Z kraju
shutterstock_2701547507
Gigant uniknął zawieszenia. Musi weryfikować wiek klientów
Ze świata
zima droga lod snieg samochod kierownica kierowca shutterstock_1611518851
Świąteczne wyjazdy najtańsze od czterech lat
Moto
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Zmiany w regulaminie NBP. Obejmą członków zarządu
Z kraju
shutterstock_2269217231
Produkt wycofany z popularnej sieci. Ostrzeżenie
Z kraju
Ulice Tokio, stolicy Japonii
Historyczna decyzja. Jen traci na wartości
Ze świata
shutterstock_2454619673
Nowe limity na auta firmowe. Obejmą też wcześniejsze umowy
Dla firm
GDDKiA udostępniła odcinek S1 z Bielska-Białej do Brzeszcz
Nowe odcinki ekspresówki otwarte dla kierowców
Moto
praca biuro shutterstock_2572543283
Zmiany w Kodeksie pracy. Decyzja Senatu
Dla pracownika
wigilia swieta boze narodzenie shutterstock_2213712941
Pięć dni wolnego bez brania urlopu. Świąteczny "prezent" dla pracowników
Dla pracownika
laptop, telefon, komputer
"Próbują wyłudzić dane logowania do bankowości elektronicznej". Ostrzeżenie
Pieniądze
Adam Glapiński
NBP z ujemnym wynikiem. Prezes Glapiński chce zmiany ustawy o banku
Z kraju
Jared Isaacman
Astronauta i znajomy Muska na czele NASA. W tle plan "amerykańskiej dominacji w kosmosie"
Ze świata
bitcoin shutterstock_693865363
Przerwa w pracach nad ustawą o kryptowalutach. "Trzeba się będzie przyjrzeć"
Z kraju
gion kioto japonia - Mirko Kuzmanovic shutterstock_2689429133
Stopy procentowe w tym kraju najwyższe od 30 lat
Ze świata
Karol Nawrocki
"Wódka ma być tania, żarcie niezdrowe, psy na łańcuchu, młodzież głupia". Burza po wecie
Z kraju
shutterstock_1493472629
Ten sklep był w listopadzie najtańszy w Polsce
Handel

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica