Apel do europejskich przywódców. "Negocjacje ciągną się od 26 lat"

- Bez woli politycznej i odwagi przywódców nie będzie możliwe zakończenie negocjacji, które ciągną się od 26 lat – powiedział Lula, przemawiając w sobotę na szczycie państw Ameryki Południowej w brazylijskim mieście Foz do Iguacu.

Prezydent Brazylii poinformował, że w piątek otrzymał od przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen list, w którym wyraziła ona nadzieję, że umowa zostanie zatwierdzona w styczniu.

Luiz Inacio Lula da Silva Źródło: PAP/EPA/Juan Pablo Pino

Manifestacje rolników

Jak podała AFP, pierwotnie kraje Mercosuru, a także szefowa KE i większość krajów UE liczyły na formalne zawarcie umowy właśnie w sobotę. Jednak na szczycie UE w Brukseli w czwartek podjęto decyzję o niepodpisywaniu jej w tym roku. Według źródeł unijnych przewodnicząca KE poinformowała szefów państw i rządów, że zawarcie umowy zostanie odłożone do stycznia. Według AFP chodzi o 12 stycznia.

W czwartek przez Brukselę przetaczały się manifestacje rolników z różnych krajów Europy, w tym z Polski, Włoch i Francji. Farmerzy protestowali m.in. przeciwko umowie z Mercosurem w obawie przed tym, że wprowadzenie preferencyjnych ceł na niektóre produkty rolne z Mercosuru w nich uderzy.

Macron: jest za wcześnie

AFP przypomniała, że prezydent Francji Emmanuel Macron uznał, że jest "za wcześnie", aby mówić o tym, czy zaakceptuje on podpisanie umowy w przyszłym miesiącu. Komentując to stwierdzenie, prezydent Brazylii stwierdził, że znał wcześniej postawę Francji i "nie była ona nowa".

Odnosząc się do słów premierki Włoch Giorgii Meloni, że podpisanie umowy w sobotę byłoby "przedwczesne", Lula ujawnił, że polityczka zapewniła go w rozmowie telefonicznej, że będzie gotowa zaakceptować porozumienie w styczniu.

Dodał, że von der Leyen oraz przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa zapewnili go, że "sama Francja nie może zablokować podpisania umowy".

Porozumienie z Mercosur

Umowa z blokiem krajów Mercosur, w skład którego wchodzą Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Boliwia i Urugwaj, ustanowi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych z tych państw, takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol. W zamian rynki tych krajów otworzą się na europejski przemysł.

