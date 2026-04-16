Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Gigant lotniczy zatrudnia setki nowych pracowników

boeing 737 - Przemyslaw Szablowski shutterstock_1338528011
Boeing 737 w zakładzie w Renton
Źródło: Reuters
Boeing zatrudnia od 100 do 140 nowych pracowników fabryk tygodniowo - informuje w czwartek Reuters, powołując się na informacje od związku zawodowego giganta. To największe tempo od 2024 roku.

- Liczba pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych pracowników fabryk Boeinga w regionie Pacyfiku Północno-Zachodniego wynosi obecnie ponad 34 tysiące i stale rośnie - zaznaczył Jon Holden w swoim pierwszym wywiadzie na stanowisku wiceprezesa ds. szkoleń i praktyk w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Maszynistów i Inżynierów Lotnictwa (IAM), udzielonym agencji Reuters.

W 2024 r. IAM reprezentowało około 33 tys. pracowników Boeinga w regionie, gdy Holden stał na czele lokalnego związku zawodowego podczas siedmiotygodniowego strajku w sprawie nowej umowy.

Rekrutacja na obsadzenie czwartej linii produkcyjnej

Z kolei biuro prasowe Boeinga wyjaśniło w komentarzu dla agencji, że firma obserwuje "duże zainteresowanie zatrudnianiem pracowników w Puget Sound i w całym przedsiębiorstwie, aby wesprzeć zwiększenie tempa produkcji".

Boeing musi obsadzić czwartą linię produkcyjną w okolicach Seattle, znaną jako North Line, dla dobrze sprzedającego się wąskokadłubowego odrzutowca 737 MAX. Firma musi również wesprzeć produkcję szerokokadłubowego samolotu 777X, który wciąż oczekuje na certyfikację, a także zastąpić wycofane z eksploatacji maszyny.

Odwrócenie trendu

Według Departamentu Bezpieczeństwa Zatrudnienia w stanie Waszyngton liczba miejsc pracy w przemyśle lotniczym spadła w sierpniu ubiegłego roku do około 79 tys., ale od tego czasu systematycznie rosła, osiągając 81,8 tys. w lutym.

Firmy z branży lotniczej zatrudniają nowych pracowników, aby sprostać zapotrzebowaniu linii lotniczych na bardziej oszczędne samoloty, boomowi kosmicznemu i rosnącym wydatkom na obronność spowodowanym napięciami geopolitycznymi na całym świecie i trwającymi wojnami na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie.

Karen Arlak, dyrektor ds. zasobów ludzkich w Honeywell Aerospace, powiedział, że amerykański dostawca spodziewa się utworzyć w tym roku ponad 1,2 tys. nowych stanowisk w takich obszarach, jak inżynieria i produkcja. To efekt wzrostu w sektorach komercyjnego rynku części zamiennych, obronności i kosmosu.

Branża lotniczo-kosmiczna zmaga się z niedoborem wykwalifikowanych pracowników od zakończenia pandemii COVID-19 i wznowienia działalności.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Przemyslaw Szablowski / Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Boeingzatrudnienie
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

