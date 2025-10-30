Żona Zygmunta Solorza Justyna Kulka odwołana z Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu

Polska gospodarka przyspiesza Źródło: TVN24

Czwartkowe nadzwyczajne walne zgromadzenie zostało zgłoszone przez cypryjską spółkę Reddev Investments Limited - głównego udziałowca Cyfrowego Polsatu.

Żona Solorza odwołana z Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu

Z odczytanego podczas zgromadzenia pisma wynika, że Reddev, zwołując walne zgromadzenie i odwołując Kulkę, chce zabezpieczyć majątek spółek i sprawić, żeby ich funkcjonowanie było niezakłócone.

"Rada nadzorcza musi się składać z osób, które mają takie same priorytety" - przeczytano.

Walne zgromadzenie najpierw przegłosowało uchwałę, zgodnie z którą rada nadzorcza Cyfrowego Polsatu ma składać się pięciu osób. Następnie przyjęto uchwałę odwołującą Justynę Kulkę z funkcji wiceprzewodniczącej rady.

Wszystkie zgłoszone uchwały oprotestował pełnomocnik prawnika Radosława Kwaśnickiego, który jest jednocześnie pełnomocnikiem prawnym Zygmunta Solorza. Powoływał się na postanowienie sądu na Cyprze, który ustanowił tymczasowy zakaz wykonywania, wdrażania i inicjowania zmian w organach i strukturze spółek zależnych od Reddev Investments i TiVi Foundation.

Justyna Kulka została już wcześniej odwołana m.in. z rady nadzorczej Telewizji Polsat, Netii i Polkomtelu i ZE PAK.

Konflikt w imperium Zygmunta Solorza

Zmiany w radzie nadzorczej Cyfrowego Polsatu to kolejna odsłona konfliktu wewnątrz imperium biznesowego Zygmunta Solorza. We wrześniu 2024 r. "Gazeta Wyborcza" podała, że trójka dzieci miliardera wysłała ostrzeżenie do menedżerów czterech najważniejszych spółek biznesmena. W piśmie znalazły się opinie, że dobro tych spółek jest zagrożone przez osoby, które chcą przejąć kontrolę nad biznesem.

Chodzi m.in. o Polsat i firmy strategiczne dla państwa. Gazeta informowała, że dzieci Zygmunta Solorza są w ostrym sporze z Justyną Kulką, żoną Solorza. Jeszcze tego samego dnia Solorz zapowiedział, że zdymisjonuje swoich synów z władz spółek należących do jego holdingu.

W październiku 2024 r. obaj synowie miliardera – Tobias Solorz i Piotr Żak – a także prawnik Jarosław Grzesiak zostali odwołani z rady nadzorczej koncernu energetycznego ZE PAK. Tobias Solorz i Piotr Żak stracili również miejsca w radach nadzorczych Cyfrowego Polsatu, Netii i Polkomtela. Synowie Zygmunta Solorza zaskarżyli uchwały walnych zgromadzeń ZE PAK i Cyfrowego Polsatu do sądu. W lipcu tego roku obie spółki poinformowały, że pozwy zostały wycofane.

W maju 2025 r. sąd w Liechtensteinie oddalił powództwo Zygmunta Solorza dotyczące zmian w statucie jego fundacji TiVi Foundation, na mocy których kontrolę nad biznesami Solorza przejmą jego dzieci. Główny doradca Zygmunta Solorza, Radosław Kwaśnicki, na łamach "Pulsu Biznesu" informował, że apelacja od tego nieprawomocnego wyroku została złożona w czerwcu.

Koncern energetyczny ZE PAK jest właścicielem m.in. elektrowni "Konin" i "Pątnów" i PAK Kopalni Węgla Brunatnego "Konin". W 2020 r. spółka ogłosiła nową strategię, której celem jest odejście od węgla do zielonej energii. Od tego czasu ZE PAK inwestował m.in. w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne oraz rozpoczął produkcję wodoru. Równolegle zapowiedział zamknięcie ostatniej odkrywki węgla brunatnego w pierwszej połowie 2026 r.

Interesy Zygmunta Solorza

Główne obszary interesów Zygmunta Solorza to telekomunikacja, media, budownictwo i energetyka. Jego firmy skupione są w Grupie Polsat Plus, Solorz jest też większościowym akcjonariuszem ZE PAK.

Pod koniec 1992 r. założona przez niego telewizja Polsat rozpoczęła nadawanie drogą satelitarną z Holandii. W 1993 r. Polsat, jako pierwszy prywatny podmiot, uzyskał koncesję na emisję programu z nadajników naziemnych w Polsce. Emisja ruszyła w 1994 r. W 1999 r. powstała platforma Cyfrowy Polsat. W 2011 r. Solorz-Żak za ponad 18 mld zł kupił Polkomtel. Kolejne transakcje to m.in. zakup Netii.

W dorocznym rankingu najbogatszych Polaków tygodnika "Wprost" Solorz-Żak od 1998 r. nieprzerwanie znajdował się w pierwszej dziesiątce. W latach 2020 i 2021 był na 1. miejscu z majątkiem wycenianym na ponad 10 mld zł.

