Pociągi zatrzymają się na godzinę

Zmiana czasu z letniego na zimowy przypada w nocy z 25 na 26 października — o godz. 3.00 wskazówki zegarów zostaną cofnięte na godz. 2.00.

Zmiany w rozkładzie jazdy PKP

PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że w specjalnie przygotowanym rozkładzie jazdy pociągi kursujące w okolicach godz. 3.00 zatrzymają się na około 60 minut na najbliższej stacji, po czym wyruszą w dalszą podróż. Godziny przyjazdu do stacji docelowych pozostaną bez zmian. Natomiast składy wyjeżdżające w niedzielę 26 października, będą kursować już normalnie, zgodnie z obowiązującym rozkładem. W momencie zmiany czasu, na sieci kolejowej Polskich Linii Kolejowych będą kursowały 22 pociągi przewożące pasażerów. Postój obejmie 13 pociągów PKP Intercity, 2 RegioJet, 1 LEO Expres., 2 składy Kolei Mazowieckich, 3 PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście oraz 1 Polregio.

Zmiana czasu a podróż pociągiem

Według PKP Intercity nocna zmiana czasu na zimowy będzie miała bezpośrednie przełożenie na następujące pociągi:

IC 56006 Baltic Express rel. Gdynia Gł. - Praha hl. n.; postój na stacji Poznań Gł. od 2.50 czasu letniego, odjazd o 2.55 czasu zimowego;

IC 65006 Baltic Express rel. Praha hl. n. - Gdynia Gł.; postój na stacji Inowrocław od 2.40 czasu letniego, odjazd o 2.41 czasu zimowego;

IC 16190 Karkonosze rel. Warszawa Wschodnia - Szklarska Poręba Górna; postój na stacji Ostrów Wielkopolski od 2.42 czasu letniego, odjazd o 2.43 czasu zimowego;

IC 61190 Karkonosze rel. Szklarska Poręba Górna - Warszawa Wschodnia; postój na stacji Pabianice od 2.52 czasu letniego, odjazd o 2.54 czasu zimowego;

TLK 35170 Karpaty rel. Zakopane - Gdynia Gł.; postój na stacji Częstochowa od 1.52 czasu letniego, odjazd o 2.04 czasu zimowego;

TLK 53170 Karpaty rel. Gdynia Gł. - Zakopane; postój na stacji Częstochowa od 1.44 czasu letniego, odjazd o 2.18 czasu zimowego.

Ponadto na godzinę zatrzymają się pociągi:

IC 38170 Ustronie rel. Kraków Gł. - Kołobrzeg; postój na stacji Nowy Dwór Mazowiecki od 2.56 czasu letniego, odjazd o 2.57 czasu zimowego;

IC 83170 Ustronie rel. Kołobrzeg - Kraków Gł.; postój na stacji Nowy Dwór Mazowiecki od 2.56 czasu letniego, odjazd o 2.57 czasu zimowego;

IC 83172 Przemyślanin rel. Świnoujście - Przemyśl Gł.; postój na stacji Opole Gł. od 2.11 czasu letniego, odjazd o 2.13 czasu zimowego;

IC 38172 Przemyślanin rel. Przemyśl Gł. - Świnoujście; postój na stacji Wrocław Gł. od 2.10 czasu letniego, odjazd o 2.40 czasu zimowego;

IC 18170 Uznam rel. Warszawa Wsch. - Świnoujście; postój na stacji Opalenica od 2.37 czasu letniego, odjazd o 2.38 czasu zimowego;

IC 81170 Uznam rel. Świnoujście - Warszawa Wsch.; postój na stacji Nowy Tomyśl od 2.28 czasu letniego, odjazd o 2.29 czasu zimowego;

IC 85108 Stańczyk rel. Szczecin Gł. - Olsztyn Gł.; postój na stacji Szczecin Gł. od 2.54 czasu letniego, odjazd o 3.00 czasu zimowego.

O PKP Intercity

PKP Intercity to największy międzyregionalny przewoźnik kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Pociągi PKP Intercity przewiozły w ub.r. 78,5 miliona pasażerów, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i 33 proc. więcej niż w roku 2022.

Szacunki przewoźnika zakładają, że w tym roku zwiększy liczbę przewiezionych pasażerów do 84 mln, a w 2030 roku - do 110 mln.

Codziennie w trasę wyrusza ponad 500 pociągów przewoźnika. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.

