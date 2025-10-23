Logo TVN24
Zawiadomienie do prokuratury w sprawie lotniska w Radomiu. "Szereg nieprawidłowości"

Lotnisko Warszawa-Radom
"Jeżeli musimy dopłacać do pasażera, to oznacza, że tam po prostu pasażera nie ma"
Źródło: TVN24
Audyt zlecony przez radę nadzorczą Polskich Portów Lotniczych ujawnił nieprawidłowości dotyczące lotniska w Radomiu. Spółka złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez dwóch byłych prezesów i "jednego przedstawiciela poprzedniego rządu" - przekazała w odpowiedzi na pytania redakcji biznesowej tvn24.pl spółka Polskie Porty Lotnicze.

- Rada nadzorcza PPL zleciła niezależny audyt. Wykazał on szereg nieprawidłowości i zgodnie z rekomendacją audytora i zapowiedziami PPL, złożone zostało stosowne zawiadomienie do prokuratury. Kancelaria prawna oszacowała skalę szkody i przedstawiła wyliczenia, na których dziś opieramy dalsze działania - wyjaśnił Piotr Rudzki, rzecznik Polskich Portów Lotniczych.

Dwóch byłych prezesów, były przedstawiciel rządu

Jak wskazał, "zawiadomienie dotyczy dwóch osób, które wówczas pełniły funkcje prezesa PPL oraz jednego przedstawiciela poprzedniego rządu". - Główne zarzuty to niegospodarność menedżerska i narażenie firmy państwowej na straty. Dalsze decyzje o wszczęciu postępowania podejmowane będą przez prokuraturę - dodał Rudzki.

Do momentu publikacji materiału rzecznik PPL nie wyjaśnił, o kogo chodzi. Według portalu money.pl zawiadomienie do prokuratury dotyczy byłych prezesów Polskich Portów Lotniczych: Mariusza Szpikowskiego oraz Stanisława Wojtery, a także Mikołaja Wilda, byłego wiceministra infrastruktury i byłego pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wśród osób, które w tej sprawie warto przesłuchać, wskazano m.in. Marka Suskiego, Adama Bielana i Jarosława Kaczyńskiego.

W wysłanej odpowiedzi Piotr Rudzki wskazał, że "Radom to nowoczesna i wartościowa infrastruktura". - Problemem nie jest jakość obiektu, lecz to, że decyzję o jego budowie oraz samej skali podjęto przy bardzo słabych przesłankach ekonomicznych. Skutki tego wyboru będziemy odczuwać przez lata, dlatego PPL musi zarządzać aktywem pragmatycznie i w oparciu o realny popyt - wyjaśnił rzecznik PPL.

Lotnisko w Radomiu ze stratami

Port lotniczy w Radomiu rozpoczął działalność w maju 2014 roku. Początkowo obsługiwał loty do takich miast jak Ryga czy Berlin, jednak oferta była ograniczona. Miasto zainwestowało w jego utworzenie 100 mln zł. W 2018 roku, po ogłoszeniu upadłości miejskiej spółki Port Lotniczy Radom, obiekt został przejęty przez PPL za 12,7 mln zł.

W 2019 roku rozpoczęto gruntowną przebudowę lotniska, która zakończyła się w 2023 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 800 mln zł, choć początkowe szacunki wskazywały na kwotę o połowę niższą.

Oficjalne otwarcie portu Warszawa-Radom miało miejsce w kwietniu 2023 roku. Ówczesny premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że inwestycja ma "ogromny sens gospodarczy", odciążając Lotnisko Chopina w Warszawie, pełniąc funkcję portu zapasowego i przyciągając inwestycje do Radomia.

Według danych portalu rynek-lotniczy.pl, w 2023 roku radomskie lotnisko zanotowało stratę w wysokości 70,19 mln zł. Oznacza to, że obsługa każdego pasażera generowała stratę rzędu 678,71 zł. W 2024 roku strata zmniejszyła się do 47 mln zł (415 zł na pasażera).

Obecnie z Radomia regularne loty oferują jedynie PLL LOT (w sezonie letnim do Barcelony, Rzymu i Prewezy) oraz Wizz Air (do Larnaki). Oferta pozostaje ograniczona, co dodatkowo podkreśla trudności w osiągnięciu rentowności portu.

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP

lotnisko Warszawa-Radom
