Z kraju Tyle naprawdę zarabiają Polacy. GUS pokazał nowe dane Oprac. Krzysztof Krzykowski |

Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Mediana oznacza, że połowie zatrudnionych wypłacono wynagrodzenie niewyższe niż dana kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nieniższe.

Mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej w marcu 2026 r. wyniosła 7530,45 zł i była niższa o 22,4 proc. od przeciętnego wynagrodzenia brutto - podał GUS.

Mediana wynagrodzeń

GUS podał, że w marcu 2026 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto zmalała nominalnie o 2,1 proc. w stosunku do lutego 2026 r., a w porównaniu do marca 2025 r. wzrosła o 7,6 proc.

Przeciętne wynagrodzenie

GUS podał także, że w tym samym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zmalało nominalnie o 2,7 proc. w stosunku do lutego 2026 r., natomiast w porównaniu do marca 2025 r. wzrosło o 6,6 proc. i wyniosło 9698,95 zł.

GUS podaje, że w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób mediana wynagrodzeń brutto pozostaje na poziomie płacy minimalnej.

W marcu 2026 r. 10 proc. najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie w wysokości co najwyżej 4.806,00 zł (decyl pierwszy). Z kolei 10 proc. najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie w wysokości co najmniej 15.424,85 zł (decyl dziewiąty).

W marcu 2026 r. wynagrodzenie brutto nieprzekraczające kwoty obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę otrzymywało 12,2 proc. zatrudnionych.