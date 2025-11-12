Transfer w energetycznym gigancie. Jest nowa szefowa

22 września 2025 r. rezygnację z funkcji prezesa Energi złożył Sławomir Staszak; 29 września został członkiem zarządu Orlenu ds. Energetyki i Transformacji Energetycznej.
Magdalena Kamińska szefową Energi
Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 2007 roku w międzynarodowych firmach audytorskich - najpierw w EY, a następnie w Deloitte. Od 2011 roku jest związana z Grupą Energa, gdzie odpowiadała za obszar finansów, pełniąc funkcje zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora Departamentu Finansów. Brała udział w realizacji strategicznych projektów inwestycyjnych, procesach pozyskiwania finansowania dla Grupy oraz w integracji z Grupą ORLEN. Jest absolwentką Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego.
Kontrolowana przez Orlen Grupa Energa zajmuje się wytwarzaniem, sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej. Jej sieć dystrybucyjna pokrywa ok. jednej czwartej powierzchni Polski, liczy 200 tys. km linii. Firma obsługuje ok. 3,4 miliona odbiorców końcowych.
Autorka/Autor: BC/ToL
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Adam Warżwa/PAP