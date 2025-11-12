Transfer w energetycznym gigancie. Jest nowa szefowa

Nie będzie mrożenia cen prądu? Miłosz Motyka odpowiada Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

22 września 2025 r. rezygnację z funkcji prezesa Energi złożył Sławomir Staszak; 29 września został członkiem zarządu Orlenu ds. Energetyki i Transformacji Energetycznej.

Magdalena Kamińska szefową Energi

Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 2007 roku w międzynarodowych firmach audytorskich - najpierw w EY, a następnie w Deloitte. Od 2011 roku jest związana z Grupą Energa, gdzie odpowiadała za obszar finansów, pełniąc funkcje zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora Departamentu Finansów. Brała udział w realizacji strategicznych projektów inwestycyjnych, procesach pozyskiwania finansowania dla Grupy oraz w integracji z Grupą ORLEN. Jest absolwentką Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego.

Magdalena Kamińska p.o. prezesa Energii. Źródło: Adam Warżwa/PAP

Kontrolowana przez Orlen Grupa Energa zajmuje się wytwarzaniem, sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej. Jej sieć dystrybucyjna pokrywa ok. jednej czwartej powierzchni Polski, liczy 200 tys. km linii. Firma obsługuje ok. 3,4 miliona odbiorców końcowych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD