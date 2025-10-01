Hennig-Kloska: na to musimy uważać przy systemie kaucyjnym Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Choć system kaucyjny ma chronić środowisko i zwiększać recykling, sieci handlowe i producenci znalazły w nim lukę. Producent wody Ustronianka wprowadził na rynek butelki o nietypowej pojemności, które nie mieszczą się w granicach określonych w przepisach.

Luka w przepisach wykorzystana?

Nowe regulacje zakładają, że kaucją objęte są aluminiowe puszki do 1 litra, plastikowe butelki do 3 litrów oraz szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra.

W Kauflandzie pojawiła się jednak woda w butelce o pojemności 3,001 litra – czyli zaledwie o mililitr większej niż dopuszczalny limit.

Oferta w gazetce sieci Kaufland Źródło: leaflets.kaufland.com

Producent wody Ustronianka jako pierwszy zdecydował się na wprowadzenie takiej nietypowej pojemności. Dzięki temu butelki nie są objęte obowiązkiem doliczania kaucji, co sklep otwarcie podkreśla w swojej gazetce promocyjnej.

Kaufland – niemiecka sieć handlowa – wykorzystał w Polsce podobny patent, jaki już wcześniej stosowano za Odrą. W Niemczech, gdzie system kaucyjny funkcjonuje od lat, producenci wprowadzali na rynek napoje w butelkach o pojemności większej niż 3 litry, aby uniknąć obowiązkowej kaucji 0,25 euro.

Teraz w polskich sklepach Kauflandu pojawiła się woda Ustronianka w butelce 3,001 l, dodatkowo promowana w gazetce w cenie 2,69 zł zamiast 3,19 zł.

Wysłaliśmy pytania do producenta wody Ustronianka, od którego otrzymaliśmy oświadczenie:

"Pojemność 3,001l jest w pełni zgodna z obowiązującą ustawą o systemie kaucyjnym. Zgodnie z przepisami butelka ta nie podlega systemowi kaucyjnemu, dzięki temu marka łączy w sobie odpowiedzialność wobec środowiska z elastycznym podejściem do potrzeb konsumentów, dając im realny wybór i większą dostępność produktów w różnych formatach. Pojemność ta nie jest jednak nowością w portfolio marki. Od ponad 20 lat butelka 3,001l funkcjonuje w ofercie Ustronianki i wykorzystywana jest do produkcji zarówno wody, jak i napojów, które trafiają na rynek polski oraz na rynki zagraniczne. Teraz zyskuje dodatkowe znaczenie – jako praktyczna alternatywa dla produktów objętych systemem kaucyjnym. W ofercie marki znajdują się także inne duże formaty, w tym popularna pojemność 5l, dostępna w wielu sieciach handlowych na terenie całego kraju".

Wkrótce znikną butelki bez kaucji

Ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska uspokaja, że obecnie trwa okres przejściowy. Do końca 2025 roku na rynku mogą jeszcze pojawiać się opakowania spoza systemu, jednak od 1 stycznia 2026 roku wszystkie napoje w butelkach i puszkach będą nim objęte.

Nowe przepisy mają ograniczyć ilość odpadów i zwiększyć recykling. Doświadczenia z innych krajów pokazują, że nawet 90 proc. butelek i puszek wraca do sklepów.

- System kaucyjny wprowadzamy z myślą o obywatelach i naszej przyrodzie. To konkretne korzyści - czystsze otoczenie i więcej surowców, które wracają do obiegu - podkreśla szefowa resortu klimatu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD