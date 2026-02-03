Mróz testuje sieć. Historyczny rekord w Polsce

Jakub Wiech: jeśli ktoś mieszka w dobrze izolowanym domu jego rachunki mocno nie wzrosną Źródło: TVN24

Na tak wysokie zapotrzebowanie wpłynęła przede wszystkim utrzymująca się niska temperatura, w niektórych częściach Polski spadająca poniżej minus 20 st. Celsjusza - ocenił operator. Bardzo wysokie zapotrzebowanie notowano także w poniedziałek 2 lutego - podkreśliło PSE. Operator zaznaczył, że w czasie najwyższego zapotrzebowania Polska eksportowała na zasadach handlowych duże wolumeny energii, a we wtorek dodatkowo wspierała Ukrainę dostawami awaryjnymi.

We wtorek o godz. 9:30 miało miejsce najwyższe w historii zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na moc: 27,7 GW netto (29,3 GW brutto). Z kolei o godz. 11:45, odnotowano rekordową generację, wynoszącą 29,8 GW netto (31,3 GW brutto) przy ok. 2 GW eksportu. pic.twitter.com/F19alCwOxj — PSE S.A. (@pse_pl) February 3, 2026 Rozwiń

System działa stabilnie

Polski system cały czas pracuje bezpiecznie i jest zachowana wymagana rezerwa mocy; w nadchodzącym czasie nie są przewidywane problemy bilansowe - zapewnił operator.

Poprzedni rekord zapotrzebowania padł 9 stycznia 2026 r., i wyniósł on wówczas 27,6 GW netto i 29,2 GW brutto. Z kolei wcześniejszy najwyższy poziom generacji zanotowano 14 stycznia i wyniósł 28,9 GW netto, czyli 30,5 GW brutto.

Zapotrzebowanie na moc brutto oznacza całkowitą moc wytwarzaną przez źródła przed odjęciem energii zużywanej na potrzeby własne elektrowni oraz urządzeń pomocniczych. Zapotrzebowanie na moc netto oznacza moc faktycznie dostępną dla odbiorców lub sieci, po uwzględnieniu wewnętrznych potrzeb.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 220 kV, o łącznej długości ponad 16 tysięcy kilometrów, oraz 110 stacji elektroenergetycznych służących do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej.

