Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Sejm wybrał nowego prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

pap_20250926_0Z7
Poczta Polska wstrzymuje wysyłanie przesyłek do USA
Źródło: TVN24 BiS
W piątek Sejm wybrał Przemysława Kunę na nowego prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W głosowaniu wzięło udział 410 posłów, z czego 206 poparło jego kandydaturę, a 191 było przeciw. Kuna pełnił wcześniej funkcje między innymi wicedyrektora NASK oraz prezesa Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej.

Przemysław Kuna od 2024 r. był wicedyrektorem NASK oraz dyrektorem ds. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (podlegającej NASK). Jest absolwentem Politechniki Lubelskiej oraz Politechniki Warszawskiej. Ma tytuł magistra inżyniera telekomunikacji, ukończył również studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej.

Prezes UKE wybrany

Jak wskazał Kuna podczas posiedzenia sejmowej komisji, jest on związany z branżą teleinformatyczną od ponad 30 lat.

Karierę rozpoczął w Telekomunikacji Polskiej (obecnie Orange Polska). Następnie pełnił funkcję dyrektora w spółkach Pro Futuro, MNI Telekom oraz WAP. Przez wiele lat związany był z Krajową Izbą Gospodarczą (KIG), gdzie pełnił rolę eksperta, przewodniczącego Komitetu e-Gospodarki oraz doradcy prezesa ds. ICT. W 2015 roku przez kilka miesięcy sprawował funkcję wiceministra spraw wewnętrznych. W latach 2021–2024 był prezesem Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej. W ostatnich latach pracował również w zarządach spółek Grupy Telnap Telecom oraz N3net.

W czasie swojej kariery zawodowej kierował m.in. takimi projektami jak: budowa centrum kolokacji sieci Datacom, budowa sieci szkieletowej Exatel S.A., budowa ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej OST 112.

W lipcu br. złożył swoją kandydaturę w konkursie na prezesa UKE. Na początku września premier Donald Tusk wniósł o powołanie Kuny na to stanowisko; kandydaturę poparła następnie sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Podczas posiedzenia komisji Kuna ocenił, że polski rynek telekomunikacyjny "ma się dobrze" i jest konkurencyjny wobec rynków zagranicznych. Wśród planowanych działań po objęciu stanowiska Prezesa UKE wymienił m.in. zautomatyzowanie raportowania w obszarze telekomunikacji, co pozwoli sprawdzić, czy jakieś kwestie należy "doregulować lub rozregulować".

Wskazał również, że "martwi go" spadek wartości usług dostarczania listów oraz spadek jakości usług pocztowych. Zadeklarował, że będzie przyglądał się działaniom Poczty Polskiej w tych obszarach. Podkreślił, że infrastruktura związana z dostępem do internetu to bardzo wrażliwa infrastruktura krytyczna. - To jedna wielka odpowiedzialność, nazywa się to bezpieczeństwo - zaznaczył.

Przemysław Kuna zapowiedział automatyzację w obszarze telekomunikacji
Przemysław Kuna zapowiedział automatyzację w obszarze telekomunikacji
Źródło: PAP/Leszek Szymański

Nowe wyzwania urzędu

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną do zadań urzędu będzie należało m.in. blokowanie nielegalnych treści w internecie, co według Kuny jest "wyzwaniem organizacyjnym". K

una wskazał, że zastanawia się nad powołaniem zastępcy, który zająłby się tym wyzwaniem. Zaznaczył, że nie zamierza cenzurować internetu, a jeśli pojawią się sygnały świadczące o tym, że wolność słowa w internecie jest zagrożona, "należy interweniować, ale z rozsądkiem" i zgodnie z prawem.

Przyjęty we wtorek przez rząd projekt ustawy ma umożliwić w Polsce pełne stosowanie unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA). Nadzór nad tym procesem sprawować ma prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) - w większości przypadków; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) - w zakresie platform wideo oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) – w zakresie platform handlowych oraz innych spraw dotyczących ochrony konsumentów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
pap_20221022_1IH (1)
"Zadzwoniła do mnie przerażona Oleńka". Jolanta Kwaśniewska o "okropnym oszustwie"
Tech
Internetowa znajomość z rzekomym lekarzem zakończyła utratą oszczędności
Ważne dla pacjentów i obronności. Rozwiązania e-zdrowia coraz bliżej
TVN24
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Jak przygotować portfel na kryzys
Natalia Szostak

Projekt uprawnia osoby fizyczne i m.in. prokuraturę, Policję, Krajową Administrację Skarbową i Straż Graniczną do złożenia wniosku o wydanie nakazu zablokowania nielegalnej treści. Procedurze tej mogą podlegać treści dotyczące 27 czynów zabronionych kodeksem karnym, zawierające m.in.: groźby karalne, namowę do popełnienia samobójstwa, pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim, propagowanie ideologii totalitarnych, a także nawoływanie do nienawiści i znieważanie na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych. Procedurze będą też podlegać treści stanowiące oszustwa komputerowe.

Na mocy projektowanych przepisów prezes UKE będzie mógł również pełnić funkcję koordynatora ds. usług cyfrowych w sprawach związanych z DSA na poziomie krajowym i europejskim. Wraz z doradczą Krajową Radą do Spraw Usług Cyfrowych ma m.in. rozpatrywać skargi składane na platformy oraz prowadzić postępowania administracyjne związane z unijnym rozporządzeniem.

Prezes UKE jest organem prawnie odrębnym i niezależnym. Powołuje go i odwołuje Sejm na wniosek premiera. Kadencja trwa 5 lat. W jego kompetencjach leży regulacja rynku usług telekomunikacyjnych oraz pocztowych. 5-letnia kadencja poprzedniego szefa UKE Jacka Oko dobiegła końca 18 września br.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Udostępnij:
TAGI:
Telekomunikacja
Zobacz także:
shutterstock_2475263265
Utrudnienia dla klientów. Banki ostrzegają
Pieniądze
bank pekao - Artem Stepanov shutterstock_2673599545_1
"Wszystko w imię zabezpieczenia interesów Zbigniewa Ziobry". Jest wyrok
Robert Zieliński
LITWA WILNO WIZYTA PREZYDENTA RP
Nowe świadczenie i ceny prądu. Decyzja prezydenta
Pieniądze
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w KPRM w Warszawie
Zielone światło dla projektu budżetu
Z kraju
Donald Tusk
Ostry komentarz premiera, prezydent dziękuje posłom
Z kraju
Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (L) i sekretarz stanu w MFiPR Jan Szyszko (P)
Ministra funduszy: rząd zgodził się na rewizję KPO
Z kraju
Moskwa, Rosja
Chodorkowski: zachodni przywódcy unikają tego kroku
Ze świata
sklep market wozek zakupy shutterstock_2271237519
"Młodzi ludzie doświadczają w ten sposób satysfakcji zakupowej"
Z kraju
shutterstock_2279613499
Bruksela proponuje 140 miliardów dla Ukrainy. Operacja "odwracalna po spełnieniu przesłanek"
Ze świata
Starbucks zamknie 8 tysięcy kawiarni na jedno popołudnie
Zapowiadają zamknięcie setek kawiarni i zwolnienia
Ze świata
shutterstock_1532279147
Gigant zgodził się na 2,5 miliarda dolarów kary
Ze świata
Donald Tusk
Tusk: prosiłem, czekałem, doczekałem się
Pieniądze
Kontenerowiec, zdjęcie ilustracyjne
"Masowy zalew tych produktów". Trump ogłosił nowe cła
Ze świata
shutterstock_2456963039
Nawet 10 milionów strat dziennie. Rząd wprowadza pilne zmiany
Ze świata
Friedrich Merz
Niemcy zmieniają podejście do Rosji. "Nadszedł czas"
Ze świata
Donald Trump
Przejęcie chińskiej aplikacji. Jest podpis Trumpa
Tech
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
10 milionów do wygrania
Z kraju
Siedziba firmy Bosch w niemieckim Gerlingen
Niemiecki gigant zwolni 13 tysięcy osób. "Nie ma innego wyjścia"
Moto
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz: to jest absurdalnie ustawiony podatek
Z kraju
Tankowiec opuszcza rosyjski port w Soczi. Zdjęcie poglądowe
Nowa taktyka operatorów. "Ukrywają swoje działania"
Ze świata
Siedziba Komisji Europejskiej (KE)
Bruksela wszczęła trzy postępowania wobec Polski
Z kraju
Trump i Erdogan
Trump o Erdoganie: chciałbym, żeby przestał
Ze świata
kamera mikrofon shutterstock_157135019
Problem branży. "Środki wyczerpują się w przeciągu kilku minut"
Z kraju
pap_20250626_034
Orban rozmawiał z Trumpem. "Węgry są zainteresowane"
Ze świata
shutterstock_2523953007 Widok z lotu ptaka na Rijece, Chorwacja
"Niesamowita popularność". Jest zapowiedź w sprawie połączenia
Z kraju
Donald Tusk
Tusk: "podatek Morawieckiego" trafił do kosza
Pieniądze
shutterstock_2554919943
Lawina podróbek. "Wierzchołek góry lodowej"
Ze świata
Gdańsk, 23.09.2025, TRAKO 2025
"Nie ma zgody na te wagony". PKP nie chce ich, producent tłumaczy, że to druga klasa
Z kraju
Haker Pegasus
Używają wizerunków znanych i lubianych. "Ofiarą może być każdy"
Tech
kawiarnia woda shutterstock_1159226149
Pół litra wody za darmo. "Nie poprę tego typu rozwiązania"
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica