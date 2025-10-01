"Próbują zdobyć poufne informacje". Ministerstwo ostrzega

Gawkowski o rosnącej liczbie cyberataków w Polsce Źródło: TVN24 BiS

"Przestrzegamy przed oszustami, którzy za pomocą fałszywych e-maili próbują wyłudzić dane. Oszuści wysyłają fałszywe wiadomości e-mail, które zapowiadają kontrolę podatkową. Wiadomości zachęcają do kliknięcia w niebezpieczne linki lub załączniki. Po kliknięciu w link użytkownik jest przekierowywany do serwisu, który może wymagać podania poufnych danych. Jest to próba wyłudzenia informacji. Oszuści próbują zdobyć poufne informacje, takie jak: dane osobowe, numery kont bankowych, adresy i hasła poczty elektronicznej" - ostrzegł resort finansów w środę w komunikacie.

W przypadku podejrzenia, że otrzymana wiadomość nie jest autentyczna, resort zachęca do kontaktu z infolinią KAS, na numer 22 330 03 30. MF dodało, że wszystkie incydenty w zakresie cyberbezpieczeństwa można także zgłosić za pomocą platformy CERT.

