Batalia gigantów na polskim rynku. "Ten program nie jest w nikogo wymierzony"

Nie uważam, żebyśmy byli z kimś w jakimś sporze biznesowym - stwierdził prezes Allegro Marcin Kuśmierz, odnosząc się do pozwu InPostu. Zapewnił, że program Allegro Delivery pozostaje otwarty na nowych partnerów logistycznych i nie jest skierowany przeciwko żadnemu podmiotowi.

- Wszystkie umowy po pierwsze respektujemy, po drugie realizujemy. To dotyczy wszystkich firm, każdego partnera, czy dostawcę traktujemy w taki sam sposób. Nie uważamy, żebyśmy byli z kimś w jakimś sporze biznesowym - odparł prezes Allegro, pytany przez dziennikarzy o skierowaną przez InPost sprawę przeciwko Allegro do sądu arbitrażowego.

- Zapraszamy nowych dostawców usług logistycznych, żeby konsumenci mieli większy wybór. Rozwijamy od ponad roku swój program Allegro Delivery, gdzie mamy już DHL, czy Orlen Paczkę. Jesteśmy otwarci również dla innych firm. Właściwie wszystkich znaczących graczy już zaprosiliśmy i będziemy integrować, bo chcemy poprawiać doświadczenie zakupowe - dodał prezes Allegro.

"Dopraszamy kolejnych graczy"

Kuśmierz wskazał, że własna sieć automatów jest infrastrukturą uzupełniającą do tego, co jest na rynku.

- Rozwijamy jednocześnie infrastrukturę własną, ale też dopraszamy kolejnych graczy logistycznych do programu Allegro Delivery - powiedział.

- Ten program absolutnie nie jest w nikogo wymierzony, w żaden podmiot - podkreślił.

Prezes Allegro pytany o trendy na rynku odparł, że firma "patrzy dość optymistycznie na rynek". - Pokażemy wyniki finansowe za kilka dni. Myślę, że będą odebrane przez wiele osób pozytywnie. Rynek jest w dobrej kondycji. Oczywiście klienci zawsze szukają najlepszych opcji. My staramy się być od 25 lat punktem pierwszego wyboru, żeby się wpisywać w te oczekiwania - przekazał.

InPost kontra Allegro

Kilka dni temu prezes InPostu Rafał Brzoska informował, że InPost skierował sprawę przeciwko Allegro do sądu arbitrażowego. Właściciel sieci paczkomatów nałożył na największą platformę e-commerce w Polsce karę w wysokości 98,7 mln zł za utrudnianie klientom wyboru formy dostawy.

Allegro uznaje roszczenia za bezpodstawne.

Autorka/Autor:BC/dap

Źródło: PAP