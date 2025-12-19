Produkt wycofany z popularnej sieci. Ostrzeżenie

Sieć Ikea jako pierwsza ogłosiła wycofanie wybranych partii popularnej prażonej cebulki ROSTAD LÖK (100 g) ze względu na błąd w oznakowaniu alergenów. Informacja pojawiła się na stronie ikea.pl oraz w komunikatach w sklepach już 15 grudnia 2025 r. Następnie Główny Inspektorat Sanitarny wydał oficjalne ostrzeżenie, potwierdzając zagrożenie dla osób z alergią na pszenicę.
Zgłoszenie trafiło do GIS poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszy (RASFF).
"Chociaż lista składników wskazuje, że produkt zawiera pszenicę, składnik ten nie został odpowiednio wyróżniony w wykazie składników jako alergen (brak pogrubienia czcionki w wyrazie pszenica). Spożycie produktu przez osoby z alergią na pszenicę może wywołać u nich reakcję alergiczną" - wyjaśnił GIS w komunikacie.
Cebula prażona wycofana ze sklepów
Szczegóły dotyczące produktu:
- Nazwa produktu: ROSTAD LÖK Fried onions, 100 g
- Numer partii: 01-09-2026 – 22-11-2026
- Termin przydatności do spożycia: 01-09-2026 do 22-11-2026
- Dystrybutor: IKEA Retail Sp. z o.o., Janki, Pl. Szwedzki 3, 05-090 Raszyn
- Kraj pochodzenia: Polska
Możliwa reakcja alergiczna
Proces wycofywania prażonej cebuli z rynku jest nadzorowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz dystrybutora. Ikea poinformowała, że dobrowolnie wycofała wskazane partie produktu i przekazała odpowiednie komunikaty klientom. Informacje o akcji można znaleźć na stronie internetowej ikea.pl, w sklepach stacjonarnych, a także w mediach społecznościowych.
GIS zaleca, by osoby uczulone na pszenicę nie spożywały prażonej cebuli wymienionej w komunikacie. Produkt wskazany w komunikacie można zwrócić w sklepach sieci Ikea w celu uzyskania zwrotu kosztów zakupu. Okazanie dowodu zakupu nie jest wymagane.
Autorka/Autor: BC/ToL
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: masa44/Shutterstock