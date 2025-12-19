Produkt wycofany z popularnej sieci. Ostrzeżenie

GIS ostrzega przed prażoną cebulą Źródło: GIS

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sieć Ikea jako pierwsza ogłosiła wycofanie wybranych partii popularnej prażonej cebulki ROSTAD LÖK (100 g) ze względu na błąd w oznakowaniu alergenów. Informacja pojawiła się na stronie ikea.pl oraz w komunikatach w sklepach już 15 grudnia 2025 r. Następnie Główny Inspektorat Sanitarny wydał oficjalne ostrzeżenie, potwierdzając zagrożenie dla osób z alergią na pszenicę.

Zgłoszenie trafiło do GIS poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszy (RASFF).

"Chociaż lista składników wskazuje, że produkt zawiera pszenicę, składnik ten nie został odpowiednio wyróżniony w wykazie składników jako alergen (brak pogrubienia czcionki w wyrazie pszenica). Spożycie produktu przez osoby z alergią na pszenicę może wywołać u nich reakcję alergiczną" - wyjaśnił GIS w komunikacie.

#Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: nieodpowiednia informacja o obecności alergenu - pszenicy na etykiecie określonych partii prażonej cebuli.https://t.co/9m9H35f7zf — Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) December 19, 2025 Rozwiń

Cebula prażona wycofana ze sklepów

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: ROSTAD LÖK Fried onions, 100 g

Numer partii: 01-09-2026 – 22-11-2026

Termin przydatności do spożycia: 01-09-2026 do 22-11-2026

Dystrybutor: IKEA Retail Sp. z o.o., Janki, Pl. Szwedzki 3, 05-090 Raszyn

Kraj pochodzenia: Polska

Prażona cebula wycofana z IKEI Źródło: GIS

GIS poinformował o wycofaniu ze sklepów prażonej cebuli Źródło: GIS

Prażona cebula znika ze sklepów. Ostrzeżenie GIS Źródło: GIS

Możliwa reakcja alergiczna

Proces wycofywania prażonej cebuli z rynku jest nadzorowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz dystrybutora. Ikea poinformowała, że dobrowolnie wycofała wskazane partie produktu i przekazała odpowiednie komunikaty klientom. Informacje o akcji można znaleźć na stronie internetowej ikea.pl, w sklepach stacjonarnych, a także w mediach społecznościowych.

GIS zaleca, by osoby uczulone na pszenicę nie spożywały prażonej cebuli wymienionej w komunikacie. Produkt wskazany w komunikacie można zwrócić w sklepach sieci Ikea w celu uzyskania zwrotu kosztów zakupu. Okazanie dowodu zakupu nie jest wymagane.

OGLĄDAJ: TVN24 HD