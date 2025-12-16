Salmonella w partii jaj

W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto bakterię Salmonelli w 3 z 5 próbek treści oraz w 2 z 5 próbek na powierzchni określonej partii jaj.
Jaja wycofane z rynku
Szczegóły dotyczące produktu:
- Nazwa produktu: Świeże jaja z chowu ściółkowego, 10 sztuk,
- Numer partii/minimalny termin przydatności do spożycia: 05.01.2026,
- Producent: BESTFARM Ferma Drobiu Bestwinka - Janusz Matyjasik, ul. Dworkowa 22, 43-512 Bestwinka, Zakład pakowania jaj: PL-24025908.
"Podmiot podjął natychmiastowe działania zmierzające do wycofania kwestionowanej partii i zgodnie z jego wiedzą nie znajduje się już ona w obrocie" - przekazał GIS.
Ryzyko zatrucia pokarmowego
"Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella, zwłaszcza bez odpowiedniej obróbki termicznej, wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego" - ostrzegł GIS.
Przeprowadzono również badania właścicielskie jaj pochodzących z wszystkich stad w kierunku obecności pałeczek Salmonella. Trwa oczekiwanie na wynik.
Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością.
Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.
Autorka/Autor: BC/ToL
Źródło: PAP, GIS
