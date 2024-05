Alarmujące sygnały w sprawie flagowej inwestycji Orlenu. Reakcja inspekcji pracy

Cudzoziemcy zatrudnieni przy budowie kompleksu Olefiny III na terenie głównego zakładu produkcyjnego Orlenu w Płocku mogli na miejscu porozmawiać z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Wcześniej materiał w sprawie warunków zatrudnienia przy inwestycji wyemitowała "Uwaga" TVN.

Wyzysk, nieodpowiednie traktowanie i skandaliczne warunki zakwaterowania – o takiej rzeczywistości opowiedzieli dziennikarzom "Uwagi" obcokrajowcy pracujący przy jednej z flagowych inwestycji Orlenu.

Punkt informacyjny i rozmowy z pracownikami

Punkt informacyjny zorganizowany przez PIP dla cudzoziemców budujących w zakładzie produkcyjnym Orlenu w Płocku kompleks instalacji Olefiny III był czynny we wtorek od godzin porannych do popołudniowych.

- Rozdaliśmy kilkaset ulotek. Zachęcaliśmy do kontaktu i do naszych porad prawnych. Byliśmy też przygotowani na odbieranie ewentualnych skarg od pracowników, ale żaden z nich nie zdecydował się na jej złożenie - powiedział PAP p.o. rzecznika prasowego Głównego Inspektoratu Pracy (GIP) Tomasz Zalewski.

Jak przyznał, w trakcie rozmów cudzoziemców z przedstawicielami PIP "sygnalizowano pewne niedogodności związane z zakwaterowaniem". - Nie dotyczyło to natomiast żadnych spraw związanych z kwestiami bezpieczeństwa czy organizacji pracy - dodał p.o. rzecznika prasowego GIP.

"Teraz będziemy czekali na ich ewentualny odzew"

Wyjaśnił, że inspektorzy PIP odwiedzili centrum szkolenia cudzoziemców przed dopuszczeniem ich do pracy na placu budowy kompleksu Olefiny III oraz zorganizowali punkt informacyjny przy bramie, którą zatrudniani w ramach inwestycji wychodzą po zakończeniu zmiany. - Mieliśmy swobodny dostęp do pracowników. Przekazywaliśmy materiały informacyjne, numery telefonów i adresy mailowe do kontaktu z PIP. Mieliśmy wrażenie, że wielu pracowników nie wiedziało o istnieniu takiej instytucji. Teraz będziemy czekali na ich ewentualny odzew - zaznaczył Zalewski.

Dodał, że jeżeli okaże się, że jest taka potrzeba, to przedstawiciele PIP ponownie zorganizują możliwość bezpośredniej rozmowy z nimi cudzoziemców zatrudnionych przy budowie kompleksu Olefiny III.

We wtorek do Płocka przyjechali inspektorzy PIP, którzy na co dzień zajmują się m.in. prawem pracy, bezpieczeństwem pracy, jak również kontrolą legalności zatrudnienia. Zapowiadając dzień wcześniej zorganizowanie punktu informacyjnego dla cudzoziemców na terenie głównego zakładu Orlenu, PIP wyjaśniała m.in., że w ramach porad prawnych zagraniczni pracownicy otrzymają tam materiały i informacje dotyczące zasad legalnego wykonywania pracy w Polsce, w tym za pośrednictwem agencji zatrudnienia, rodzajów umów, wynagrodzenia i zasad jego wypłacania, a także podstawowych zasad i przepisów bhp.

Inwestycja Orlenu

Znajdujący się w Płocku główny zakład produkcyjny Orlenu to największy w Polsce kompleks rafineryjno-petrochemiczny i jeden z największych tego typu w Europie. Umowę na budowę kompleksu Olefiny III koncern podpisał ze spółkami Hyundai Engineering z siedzibą w Seulu oraz z Tecnicas Reunidas z siedzibą w Madrycie w czerwcu 2021 r. Zakończenie inwestycji jest planowane na pierwszą połowę 2027 r. W 2023 r., gdy budowa kompleksu instalacji Olefiny III już trwała, w jej pobliżu powstało kontenerowe miasteczko dla pracowników, mogące przyjąć ok. 6 tys. osób. Koncern informował wtedy, że do pracy przy budowie - według danych wykonawcy przedsięwzięcia - są i będą zatrudniani pracownicy m.in. z Korei Płd. i Hiszpanii, a także z Indii, Malezji, Pakistanu, Filipin, Turcji i Turkmenistanu. Część z nich wynajmuje mieszkania na terenie miasta oraz sąsiednich gmin. W ubiegłym tygodniu przewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. afery wizowej Michał Szczerba z KO ogłosił, że b. prezes Orlenu Daniel Obajtek został wezwany na przesłuchanie zaplanowane na 28 maja. "Olefiny III. Wstrząsające relacje cudzoziemców pracujących przy inwestycji Orlenu. Wyzysk i łamanie praw pracowniczych. Ale też nowa odsłona afery wizowej, która wyłania się z dokumentów" - napisał wówczas Szczerba na platformie X. Wcześniej Szczerba mówił, że komisja zgromadziła dokumenty z Ministerstwa Aktywów Państwowych, z których wynika, iż dochodziło do nieprawidłowości podczas "ściągania" pracowników przez dwie spółki z udziałem Skarbu Państwa - Orlen i Grupę Azoty - dla ich inwestycji.

Płocki koncern w odpowiedzi na pytania tvn24.pl poinformował niedawno, że "prowadzi obecnie postępowanie kontrolne dotyczące przestrzegania praw pracowniczych przez konsorcjum Hyundai Engineering Co. i Técnicas Reunidas S.A.". "Tylko w ostatnich tygodniach na terenie budowy Olefiny III przeprowadziliśmy szereg kontroli, w tym BHP, a po najnowszych sygnałach o nieprawidłowościach zakres kontroli zostanie pogłębiony" - zapewniło biuro prasowe Orlenu.

