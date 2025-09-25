Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono przenoszenie do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych z łyżki z nylonu.
Wycofany produkt
Ostrzeżenie dotyczy produktu "łyżka do ryżu Eotia o numerze partii: CMS-35278, Art. No. YD422512; z kodem kreskowym 8 002020 352789". Jej dystrybutorem jest Comes Import-Export z Bolszewa, zaś krajem pochodzenia - Chiny.
"Dystrybutor niezwłocznie po otrzymaniu informacji o niezgodności poinformował odbiorców o prowadzonym wycofaniu produktu" - czytamy w komunikacie. GIS zaleca konsumentom, aby nie używać produktu wskazanego w komunikacie do kontaktu z żywnością.
