Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

NBP pod kreską. Strata w górę

|
glapiński
Tusk: będzie zysk z NBP, będzie o czym rozmawiać
Źródło: TVN24
Strata Narodowego Banku Polskiego za 2025 rok wyniosła 35,740 miliarda złotych - podał NBP w sprawozdaniu finansowym. Oznacza to wzrost o ponad 20 miliardów w porównaniu z wynikiem z poprzedniego roku.

NBP podaje, że na poziom wyniku finansowego za 2025 r. wpłynęły głównie:

  • ujemny wynik z różnic kursowych walut obcych w kwocie -36 741,7 mln zł, w tym -5 781,1 mln zł ze zrealizowanych różnic kursowych oraz -30 960,6 mln zł z tytułu kosztów niezrealizowanych z wyceny kursowej na dzień 31 grudnia 2025 r.,
  • ujemny wynik z tytułu prowadzonej polityki pieniężnej w kwocie -20 964,4 mln zł,
  • dodatni wynik zarządzania rezerwami walutowymi (w walucie instrumentów) w kwocie 24 693,6 mln zł.

Koszty działania i amortyzacji wyniosły -2 048,5 mln zł.

NBP na zakupach. Kolejne tony złota w skarbcu
Dowiedz się więcej:

NBP na zakupach. Kolejne tony złota w skarbcu

Wynik finansowy NBP

Wynik z odsetek w 2025 r. był ujemny i wyniósł -2 514,7 mln zł (w 2024 r. -1 390,6 mln zł). według NBP zmiana ta wiązała się m.in. z niższym wynikiem z odsetek osiągniętym na rynkach zagranicznych, na których są inwestowane rezerwy dewizowe (niższa średnioroczna rentowność na rynkach zagranicznych w 2025 r. w porównaniu z 2024 r. oraz niższy poziom inwestycji w lokaty terminowe, w warunkach średniorocznej aprecjacji złotego dla wszystkich walut rezerwowych), przy jednocześnie niższych kosztach prowadzenia polityki pieniężnej NBP (niższy średnioroczny poziom stopy referencyjnej NBP w warunkach wyższego średniorocznego wolumenu operacji otwartego rynku w 2025 r. w porównaniu z 2024 r.).

Takie może być PKB. Nie znika zagrożenie z zewnątrz
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Takie może być PKB. Nie znika zagrożenie z zewnątrz

Wynik z operacji finansowych w 2025 r. był ujemny i wyniósł -32 769,3 mln zł (w 2024 r. -10 814,6 mln zł). NBP podaje, że wpłynęła na to głównie aprecjacja złotego do wszystkich walut rezerwowych na koniec 2025 r. (koszty niezrealizowane z wyceny kursowej walut obcych) oraz średnioroczna aprecjacja złotego w 2025 r. (ujemny wynik ze zrealizowanych różnic kursowych z transakcji w walutach obcych).

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
NBP
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
koloseum rzym shutterstock_506163880
Kupowali bilety, by zarobić. Znany zabytek ze zmianą dla turystów
Turystyka
warszawa shutterstock_2589249035
Stopy procentowe, nowe dane z przemysłu i rating Polski. Taki będzie tydzień w gospodarce
Z kraju
Donald Trump
"Wyprowadzimy statki" z cieśniny Ormuz. Trump ogłosił nową operację
TVN24
ropa
Więcej ropy na rynku. Kraje OPEC+ zmieniają plany
Ze świata
shutterstock_2534617095 (1)_1
Gigant lotniczy apeluje do polskiego rządu. "Spóźniają się na swoje loty"
Turystyka
shutterstock_2712770827_1
Popularny suplement diety z pestycydem. "Ryzyko dla zdrowia"
Handel
Kalifornia, droga, samochody, USA shutterstock_1738500128_1
Mandaty dla aut bez kierowcy. Zmieniają przepisy
Moto
lotto shutterstock_2243440457
12 milionów do wygrania w Lotto
Z kraju
Paliwa benzyna
Ceny paliw po majówce. Tyle dziś kosztują
Moto
samochody autostrada korek shutterstock_1576003183
Jedyne województwo w kraju ze spadkiem ruchu drogowego
Moto
shutterstock_2635718677
Kupili ropę od Rosji. Tankowiec z ładunkiem jest w drodze
Ze świata
sztuczna inteligencja, AI, roboty, technologia
Chiński sąd wydał wyrok w sprawie zwolnienia pracownika zastąpionego przez AI
Tech
Sztuczna inteligencja
Jest porozumienie Pentagonu z gigantami technologicznymi
Tech
shutterstock_1441556897
Tania linia lotnicza ogłasza upadłość. Pierwsza ofiara wojny z Iranem
Turystyka
Iran
Miliardowe straty Iranu na ropie. "Działa z pełną siłą"
Ze świata
Donald Trump
Trump o cenach ropy: myślałem, że będzie dużo, dużo droższa
Ze świata
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
sklep
Czy 2 maja sklepy będą otwarte?
Handel
fabryka samochodów, aut
Groźba Trumpa "nie do przyjęcia". UE odpowiada
Moto
Prezydent USA Donald Trump
Trump uderza w UE. "Z przyjemnością informuję..."
TVN24
Sad zniszczony przez mróz w miejscowości Zakrzów
"Dla sadownictwa to jest katastrofa". Nawet stuprocentowe straty
Z kraju
Pekin
Tylko im nie Chiny nie zniosły ceł. Kara za stosunki dyplomatyczne
Ze świata
smartfon shutterstock_449254483
Nowa opłata od smartfonów, tabletów i komputerów. "Pożegnaliśmy lata 90."
Tech
krowy shutterstock_2133513775
Kontrowersyjna umowa weszła w życie. Rolnicy pełni obaw
Handel
Elon Musk (30.04.2026)
Musk pozywa Open Al. Miliarder przyznał, że nie doczytał umowy
Tech
apple store sklep szanghaj shutterstock_2708767727
Gigant technologiczny zaskakuje wynikami
Giełda, Wall Street i Trump
Giełdy w USA ostro w górę. Tak dobrego kwietnia nie było od ponad pięciu lat
Hawana, Kuba
Kończy się rosyjska ropa, w kraju zaczyna brakować prądu
Ze świata
lotto shutterstock_2243440457
Rośnie kumulacja w Lotto
Z kraju
ludzie tlum ulica shutterstock_1343605229-1
Większość wybiera "podwójny" dochód. "To pewnego rodzaju pułapka"
Maja Piotrowska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica