Z kraju NBP pod kreską. Strata w górę Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Tusk: będzie zysk z NBP, będzie o czym rozmawiać Źródło: TVN24

NBP podaje, że na poziom wyniku finansowego za 2025 r. wpłynęły głównie:

ujemny wynik z różnic kursowych walut obcych w kwocie -36 741,7 mln zł, w tym -5 781,1 mln zł ze zrealizowanych różnic kursowych oraz -30 960,6 mln zł z tytułu kosztów niezrealizowanych z wyceny kursowej na dzień 31 grudnia 2025 r.,

ujemny wynik z tytułu prowadzonej polityki pieniężnej w kwocie -20 964,4 mln zł,

dodatni wynik zarządzania rezerwami walutowymi (w walucie instrumentów) w kwocie 24 693,6 mln zł.

Koszty działania i amortyzacji wyniosły -2 048,5 mln zł.

Wynik finansowy NBP

Wynik z odsetek w 2025 r. był ujemny i wyniósł -2 514,7 mln zł (w 2024 r. -1 390,6 mln zł). według NBP zmiana ta wiązała się m.in. z niższym wynikiem z odsetek osiągniętym na rynkach zagranicznych, na których są inwestowane rezerwy dewizowe (niższa średnioroczna rentowność na rynkach zagranicznych w 2025 r. w porównaniu z 2024 r. oraz niższy poziom inwestycji w lokaty terminowe, w warunkach średniorocznej aprecjacji złotego dla wszystkich walut rezerwowych), przy jednocześnie niższych kosztach prowadzenia polityki pieniężnej NBP (niższy średnioroczny poziom stopy referencyjnej NBP w warunkach wyższego średniorocznego wolumenu operacji otwartego rynku w 2025 r. w porównaniu z 2024 r.).

Wynik z operacji finansowych w 2025 r. był ujemny i wyniósł -32 769,3 mln zł (w 2024 r. -10 814,6 mln zł). NBP podaje, że wpłynęła na to głównie aprecjacja złotego do wszystkich walut rezerwowych na koniec 2025 r. (koszty niezrealizowane z wyceny kursowej walut obcych) oraz średnioroczna aprecjacja złotego w 2025 r. (ujemny wynik ze zrealizowanych różnic kursowych z transakcji w walutach obcych).

