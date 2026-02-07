Logo TVN24
Z kraju

Minister: Polska jest "hot topic" dla świata

shutterstock_2724496911
Domański o wizycie w Davos
Źródło: TVN24
Udział Polski w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos był sukcesem, nasze osiągnięcia i perspektywy rozwoju spotkały się z pozytywnymi opiniami; jesteśmy "hot topic" dla świata - ocenił minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

Szef MAP uczestniczył w tegorocznej 56. edycji Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, która odbyła się w dniach 19-23 stycznia. Minister brał udział m.in. w panelu dyskusyjnym "Beyond Recovery: Shaping Ukraine’s Future through Polish-Ukrainian Cooperation" oraz odbył bilateralne spotkania, na których poruszano tematy bezpieczeństwa oraz rozwoju technologicznego.

Polska "hot topic"

- Z całą pewnością udział Polski w Davos był wielkim sukcesem. Polska jest absolutnie takim "hot topic" (z ang. gorącym tematem - red.) dla świata - powiedział Balczun w rozmowie z PAP.

Podkreślił, że przed i po Davos zagraniczne media poświęcały Polsce wiele uwagi. W jego ocenie zauważana jest również pozycja Polski jako jednej z 20 największych gospodarek świata.

- Z każdej strony płynęły bardzo pozytywne opinie, recenzje i reakcje na temat tego, co osiąga i co będzie osiągała w najbliższym czasie Polska - powiedział. Podkreślił, że Polska ma aspiracje i jest 20. gospodarką świata.

Polska po raz pierwszy została zaproszona na szczyt grupy G20, który odbędzie się w grudniu br. w Miami.

Jak zaznaczył Balczun, obecność Polski w Davos była zauważalna m.in. dzięki Polish Hub, w ramach którego odbywały się panele, dyskusje i spotkania bilateralne. Zwrócił uwagę także na aktywność spółek Skarbu Państwa, w tym PKO BP i Orlenu.

Dodał, że w Davos poruszano m.in. tematy inwestycji w Polsce, rozwoju sztucznej inteligencji, centrów danych oraz projektów z sektorów strategicznych, w tym energetycznego i finansowego.

Media o Polsce: silna gospodarka, słaby rząd

Media o Polsce: silna gospodarka, słaby rząd

Ze świata
Domański o tym, czy jest w budżecie miliard na Radę Pokoju

Domański o tym, czy jest w budżecie miliard na Radę Pokoju

Pieniądze

Szczyt w Davos

Polskę w Davos reprezentowali, oprócz szefa MAP, m.in. prezydent Karol Nawrocki, wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Organizowane od 1971 r. w Davos w Szwajcarii Światowe Forum Ekonomiczne to jeden z najbardziej prestiżowych szczytów gospodarczo-politycznych na świecie. Uczestniczą w nim liderzy polityczni, w tym prezydenci i premierzy, świata biznesu, nauki i kultury.

W tegorocznym forum udział wzięli m.in. prezydenci USA Donald Trump, Francji Emmanuel Macron, a także premier Kanady Mark Carney, kanclerz Niemiec Friedrich Merz. 

pc

pc
Autorka/Autor: /ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

