Miliard złotych kary dla Mety

Gawkowski zapowiada "kolejną interwencję w Mecie" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com

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Gawkowski wyjaśnił, że po analizie materiałów, "w tym tych otrzymanych od Meta, a także kolejnych doniesień medialnych o braku kontroli nad publikowanymi treściami, wysłałem właśnie do Komisji Europejskiej formalny wniosek o ukaranie platformy kwotą 250 mln euro".

Minister wzywa Komisję Europejską do postępowania

"Platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania i dlatego zawnioskowałem o nałożenie na Metę kary w wysokości miliarda złotych" - zaznaczył.

Platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania i dlatego zawnioskowałem o nałożenie na Metę kary w wysokości miliarda złotych.



Po analizie materiałów, w tym tych otrzymanych od Meta, a także kolejnych doniesień medialnych o braku kontroli nad… pic.twitter.com/1zSZg8MGf4 — Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) August 27, 2026 Rozwiń

Minister podkreślił, że "bezczynność i nieskuteczność w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści nie będzie tolerowana" oraz, że oczekuje, że Komisja Europejska "szybko przeprowadzi postępowanie i nałoży karę. Dowodów jest aż nadto".

Gawkowski zapowiada konsekwencje

Interwencję Krzysztof Gawkowski zapowiedział w trakcie środowej rozmowy z Moniką Olejnik w "Kropce nad i" w TVN24.

- Będzie czas, który pokaże, że polskie państwo przestaje stać i mówić: "czekamy, co zrobi Meta" - zaznaczył.

Polityk skomentował list, który wysłał wcześniej do koncernu. Krzysztof Gawkowski zwrócił się do koncernu Meta o wyjaśnienia w sprawie przestrzegania unijnych przepisów DSA i eliminowania oszukańczych reklam, pojawiających się na Facebooku i Instagramie. W odpowiedzi firma zapewniała go, że traktuje problem takich reklam jako priorytet oraz zaproponowała spotkanie w celu omówienia działań firmy oraz określenia obszarów dalszej współpracy.

Firma zaznaczyła też, że nie istnieje jedno rozwiązanie pozwalające całkowicie wyeliminować oszukańcze reklamy, dlatego stosuje wielopoziomowy system obejmujący kontrolę przed publikacją, usuwanie treści, weryfikację reklamodawców, blokowanie sieci oszustów oraz współpracę z instytucjami publicznymi.

Meta podała, że od lipca 2025 r. do czerwca 2026 r. usunęła ok. 137 tys. reklam pochodzących z Polski z powodu naruszenia zasad dotyczących oszustw i wyłudzeń. Ponad 88 proc. z nich usunięto przed zgłoszeniem przez użytkowników.

Gawkowski ocenił jednak, że odpowiedź koncernu "nie jest satysfakcjonująca".

Czym są przepisy DSA?

KE nałożyła już w przeszłości kary za łamanie przepisów DSA na wielkie platformy internetowe (tzw. VLO-Py). Jako pierwsza na gruncie DSA została ukarana w grudniu 2025 r. kwotą 120 mln euro platforma X - za naruszenie obowiązków w zakresie przejrzystości i weryfikacji użytkowników.

Akt o usługach cyfrowych (DSA) jest pierwszą na świecie regulacją cyfrową, która nakłada na firmy w całej UE odpowiedzialność za treści zamieszczane na ich platformach. W całości obowiązuje w krajach członkowskich od lutego 2024 r. Kary na gruncie DSA otrzymały w br. od KE platformy Temu (200 mln euro) i AliExpress (550 mln euro).