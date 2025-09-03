30 lat grała w Lotto tak samo. To jej szczęśliwe liczby

Mieszkanka Berlina przez trzy dekady regularnie co tydzień stawiała na te same liczby w Lotto. Jej wytrwałość została nagrodzona pod koniec sierpnia, kiedy udało jej się trafić główną wygraną. Dzięki szczęśliwemu zakładowi Niemka wzbogaci się o 4,4 miliona euro - informuje agencja dpa.

30 lat grała w Lotto tak samo

Żelazna konsekwencja w końcu się opłaciła – szczęśliwe numery to: 5, 11, 13, 39, 42 oraz 48.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Niemczech, zwyciężczyni zostanie poinformowana o wygranej listownie, a następnie będzie musiała skontaktować się z oddziałem Lotto w Berlinie.

Lotto w Niemczech

Organizatorzy gier liczbowych w Niemczech nigdy nie powiadamiają o wygranej telefonicznie, a tylko i wyłącznie na piśmie.

Nowa milionerka, podobnie jak inni wygrani, może skorzystać z profesjonalnego doradztwa finansowego oferowanego przez Lotto.

Od ponad 30 lat konsultacje prowadzi doświadczony ekspert, który podpowiada zwycięzcom, jak najlepiej zarządzać wygraną i co zrobić z nowo zdobytym majątkiem.

Autorka/Autor:jjs/kris

Źródło: PAP