Rośnie kumulacja w Lotto

We wtorek, 21 października, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 11, 15, 19, 27, 28 i 45. Nikomu nie udało się wytypować poprawnie wszystkich liczb.

Wyniki losowania Lotto

Podczas wtorkowego losowania Lotto odnotowano natomiast 51 piątek - każda o wartości 5709,80 zł.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W kolejnym losowaniu Lotto w czwartek do zgarnięcia będzie 8 mln zł.

Lotto Plus. Wyniki losowania

W Lotto Plus padły następujące liczby: 1, 3, 25, 29, 36 i 40. Tutaj również nie odnotowano głównej wygranej.

Wylosowano natomiast 38 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 23 października, o godzinie 22:00.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22:00.

