Rośnie kumulacja w Lotto

We wtorek, 21 października, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 11, 15, 19, 27, 28 i 45. Nikomu nie udało się wytypować poprawnie wszystkich liczb.
Wyniki losowania Lotto
Podczas wtorkowego losowania Lotto odnotowano natomiast 51 piątek - każda o wartości 5709,80 zł.
Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.
W kolejnym losowaniu Lotto w czwartek do zgarnięcia będzie 8 mln zł.
Lotto Plus. Wyniki losowania
W Lotto Plus padły następujące liczby: 1, 3, 25, 29, 36 i 40. Tutaj również nie odnotowano głównej wygranej.
Wylosowano natomiast 38 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 zł.
Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 23 października, o godzinie 22:00.
Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?
Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.
Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.
Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.
Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22:00.
Autorka/Autor: BC/kris
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock