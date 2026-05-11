Z kraju PiS przeciwko kryptoaktywom. Posłowie chcą zakazu działalności

Bogusław Grabowski o prezydenckim wecie ustawy o kryptowalutach Źródło: TVN24

Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, pod którym podpisało się 17 posłów PiS, w tym szef klubu Mariusz Błaszczak oraz poseł Jacek Sasin, trafił do Sejmu w poniedziałek.

"Zgodnie z proponowanymi zapisami prowadzenie działalności w zakresie kryptoaktywów stanowi nieuczciwą praktykę rynkową niezależnie od spełnienia przesłanek ogólnych określonych w ustawie" - napisano w uzasadnieniu projektu.

W uzasadnieniu napisano również, że "dynamiczny rozwój rynku kryptoaktywów, przy jednoczesnym wysokim poziomie anonimowości transakcji, ograniczonej możliwości identyfikacji rzeczywistych beneficjentów środków finansowych, stworzył istotne zagrożenia dla bezpieczeństwa konsumentów i stabilności rynku finansowego".

Projekt autorstwa PiS skomentował premier Donald Tusk na platformie X.

KryptoPiS złożył ustawę zakazującą obrotu kryptowalutami. Od ściany do ściany - głupi czy pijany… — Donald Tusk (@donaldtusk) May 11, 2026 Rozwiń

Posłowie wycofują poparcie

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym "dotyczy całkowitego wyłączenia możliwości prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustanowienia szczególnego reżimu ochronnego wobec podmiotów prowadzących taką działalność; przyznania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nowych kompetencji o charakterze nadzorczym i interwencyjnym".

W poselskim projekcie czytamy, że zostanie wprowadzony "nowy typ czynu zabronionego polegający na prowadzeniu działalności w zakresie kryptoaktywów (proponowana odpowiedzialność karna obejmująca karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, w przypadku mienia wielkiej wartości - od roku do 10 lat pozbawienia wolności)".

Zarazem, jak wynika z informacji na stronie Sejmu, również w poniedziałek czworo posłów PiS - Barbara Bartuś, Jacek Sasin, Maciej Małecki oraz Zbigniew Kuźmiuk - wycofało poparcie dla złożonego w połowie kwietnia poselskiego projektu dotyczącego rynków kryptoaktywów. Przedstawicielem wnioskodawców był przy tym projekcie Janusz Kowalski, wówczas poseł PiS, który niedawno zrezygnował z członkostwa w tym klubie. Po wycofaniu poparcia czworga posłów PiS, projekt ten nie ma wymaganej liczby podpisów. Miał on mieć pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu rozpoczynającym się we wtorek.

Kowalski o projekcie ustawy

Janusz Kowalski napisał w poniedziałek na X m.in., że takie pomysły, jak propozycja zakazania w Polsce działalności dotyczącej kryptowalut "to nie tylko woda na młyn dla projektu 'Kolejna kadencja dla Tuska', ale mobilizacja elektoratu normalsów - młodych Polaków kochających innowacje, którzy gremialnie będą teraz głosować na Konfederację Sławomira Mentzena jako partię zdrowego rozsądku".

🔹Klub Parlamentarny @pisorgpl zgłosił projekt ustawy o zakazie prowadzenia działalności kryptoaktywów w Polsce. To nie jest żart. Niestety.



🔹29 państw na świecie testuje budowę strategicznej rezerwy Bitcoina na wypadek np. wojny. Czeski bank centralny jest pierwszym bankiem w… pic.twitter.com/AHn2YhGBkH — Janusz Kowalski 🇵🇱 (@JKowalski_posel) May 11, 2026 Rozwiń

