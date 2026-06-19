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Z kraju

Wnioski będą musiały być opłacone z góry. Sejm zdecydował

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Źródło zdj. gł.: Andrzej Iwańczuk/Reporter
Podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego będą z góry uiszczać opłaty przy składaniu wniosków w zakresie zezwoleń, zgód oraz wpisu do rejestru - wynika z ustawy uchwalonej w piątek przez Sejm. Obecnie płatność następuje dopiero po zakończeniu postępowania

Za uchwaleniem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z opłatami uiszczanymi na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego głosowało 409 posłów, 24 było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Rząd chce zachęcić do staranności

Ustawa - jak argumentują rządzący - ma uprościć i usprawnić postępowania prowadzone przez KNF, a zmiany dotyczą głównie sposobu wnoszenia opłat za zezwolenia, zgody oraz wpisy do rejestrów prowadzonych przez Komisję. Obecnie opłaty te są pobierane dopiero po zakończeniu postępowania. Nowe przepisy zakładają, że taka opłata będzie wnoszona z góry, czyli już przy składaniu wniosku do KNF.

>>> Surowsze zasady dla władz KNF. Rząd szykuje zmiany

Rząd argumentuje, że w praktyce część wniosków trafiających obecnie do KNF ma błędy lub braki, co wydłuża postępowania i generuje dodatkową pracę urzędu. "Wnoszenie opłaty na początku postępowania ma zachęcić do staranniejszego przygotowywania dokumentów i przyspieszyć wydawanie decyzji" - stwierdzono.

Dodatkowo ustawa ustala również opłatę za czynności związane z rozpatrywaniem przez UKNF zawiadomień o zamiarze nabycia lub objęcia akcji domu maklerskiego oraz TFI. Ma to być równowartość 4,5 tys. euro.

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Źródło: PAP
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Tagi:
KNFSejm
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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