Jest śledztwo w sprawie szefa KRRiT. "Chodzi o blisko 70 milionów"

Oficjalne stanowisko prokuratury

Postanowieniem prokuratora z dnia 7 maja śledztwo zostało wszczęte w sprawie "zaistniałego w Warszawie w okresie od 10 stycznia 2024 r. do dnia 1 kwietnia 2024 r. w wyniku działania w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, niedopełnienia obowiązków wynikających z uchwały nr 194/2023 podjętej na podstawie art. 8 ust. 2 Ustawy o opłatach abonamentowych z dnia 13 września 2023 r. przez funkcjonariusza publicznego w osobie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poprzez niedokonanie wypłat na rzecz Polskiego Radia S.A. w likwidacji przeznaczonych dla spółki środków z wpływów abonamentowych za styczeń, luty i marzec 2024 r. w kwocie 68.110.000 zł przeznaczonych na realizację misji publicznej dla Polskiego Radia S.A. w likwidacji, czym działano na szkodę interesu Polskiego Radia S.A. w likwidacji, tj. o czyn z art. 231 par. 1 k.k. w zw. z art. 12 par. 1 k.k." - podaje prokuratura w zawiadomieniu o wszczęciu śledztwa. Jak zapisano w zawiadomieniu, śledztwo zostało również wszczęte w sprawie "zaistniałego w Warszawie w dniu 12 lutego 2024 r., przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w osobie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poprzez przekazanie na rachunek bankowy Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie części środków z wpływów abonamentowych na 2024 r. przeznaczonych na realizację misji publicznej dla Polskiego Radia S.A. w likwidacji, doprowadzając do nienależytego rozdysponowania pieniędzy publicznych oraz dokonując wpłacenia publicznych środków pieniężnych do depozytu sądowego wbrew regułom wskazanym w art. 693 2 S I i S 2 k.p.c., czym działano na szkodę interesu publicznego oraz Polskiego Radia S.A. w likwidacji, tj. o czyn z art. 231 par. 1 k.k.".

Decyzję KRRiT dotykają również TVP SA. 9 kwietnia likwidator spółki Daniel Gorgosz wystosował do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty wpływów z opłat abonamentowych w wysokości 141 780 000 złotych wraz z odsetkami. 12 kwietnia Polskie Radio poinformowało, że do przewodniczącego KRRiT trafiło ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłat. Chodzi o blisko 73 miliony złotych wraz z odsetkami, które nie zostały wypłacone Polskiemu Radiu.