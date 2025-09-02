InPost idzie do sądu arbitrażowego przeciwko Allegro

InPost skierował sprawę przeciwko Allegro do sądu arbitrażowego. Właściciel sieci paczkomatów nałożył na największą platformę e-commerce w Polsce karę w wysokości 98,7 miliona złotych za utrudnianie klientom wyboru formy dostawy. Allegro uznaje roszczenia za bezpodstawne.

- Chodzi o działanie nie tylko niezgodne z duchem umowy, ale wbrew klientom końcowym, którzy bardzo szybko zauważyli, że ich preferencje wyboru zostały zmanipulowane na etapie zawierania transakcji i od użytkowników się o tym dowiedzieliśmy. Staramy się wyciszać, tonować i nie podgrzewać atmosfery wbrew temu co nasi koledzy z Allegro robili i jakie działania podjęli parę miesięcy temu - powiedział Rafał Brzoska podczas wtorkowej konferencji prasowej InPostu.

- Z drugiej strony jako zarząd mamy obowiązek dbać o interes akcjonariuszy. Jeśli zawieramy umowy z dostawcą czy klientem i są to umowy, które z założenia są umowami wieloletnimi, podpisanymi w dobrej wierze, to jeśli któraś ze stron łamie postanowienia takiej umowy, to jako zarząd mamy obowiązek reagować - dodał.

- Naliczyliśmy 100 mln zł kary, Allegro tej kary nie zapłaciło, więc zgodnie ze ścieżką umowną poszliśmy do sądu arbitrażowego, który zapewnia dość szybką ścieżkę rozstrzygnięcia. Niezależni arbitrzy będą oceniać, kto naruszył postanowienia umowy - powiedział Brzoska.

Stanowisko Allegro

Allegro uznaje roszczenia za bezpodstawne.

- Dostaliśmy od InPostu wezwanie, ale po wstępnej analizie uznaliśmy te roszczenia za całkowicie bezpodstawne i niemające oparcia w obowiązującej obie strony umowie. Sprawa jest na bardzo wczesnym etapie, więc nie chcemy jej szerzej komentować - poinformował w komentarzu przesłanym PAP Biznes Marcin Gruszka, szef komunikacji Grupy Allegro.

InPost spodziewa się rozstrzygnięcia sprawy przez sąd arbitrażowy do końca 2026 roku.

Rafał Brzoska zaznacza, że pomimo sporu z Allegro, spółka prowadzi rozmowy biznesowe przed szczytem świątecznym w czwartym kwartale.

- Allegro nadal łamie postanowienia umowy niezależnie od tego, że wezwaliśmy partnera do zaprzestania i zapłaty kary umownej, nadal uderza to w klientów końcowych. Z drugiej strony mamy normalny dialog biznesowy, planujemy peak świąteczny i ten dialog po stronie operacyjnej jest utrzymywany. Nie komentujemy jak potoczą się losy dalszej współpracy i jak będzie wyglądała, my robimy swoje i to skutecznie, patrząc na cyfry - powiedział Brzoska.

Szef InPostu gotowy na każdy scenariusz

Pytany, czy dojdzie do przedłużenia umowy z Allegro po 2027 roku prezes InPostu wskazał, że jest gotowy na każdy scenariusz.

- Dzisiejszy świat e-commerce zmienia się bardzo dynamicznie. Za chwilę marketplace'y, które znamy, będą albo pod olbrzymią presją, albo przestaną istnieć. Nadchodzi rewolucja AI, w której brand marketplace'owy i klasyczny website najzwyczajniej w świecie przestaną istnieć. Każdy, kto tego nie widzi, jest ignorantem. Przypomnę, że my mamy dzisiaj 52 proc. przychodów z zagranicy, nasi partnerzy z Allegro mają chyba 99 proc. w Polsce. Nasza ekspansja zagraniczna idzie na turbo doładowaniu, ekspansja naszego partnera idzie raczej w drugą stronę. Robimy swoje i jesteśmy nieustająco otwarci na rozmowy partnerskie z każdym kto jest rozsądny, widzi i honoruje partnerskie podejście do współpracy - powiedział Rafał Brzoska.

Autorka/Autor:Pkarp