Najnowsze dane o inflacji bazowej

Paulina Karpińska |

Polska droga do G20. Andrzej Domański i Kristalina Georgiewa o kondycji polskiej gospodarki

Z opublikowanych przez bank centralny danych wynika, że w marcu 2026 r. w relacji rok do roku inflacja po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,7 proc.

Inflacja bazowa a wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Z kolei w środę Główny Urząd Statystyczny przekazał, że ceny grup towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wzrosły o 3 procent rok do roku. W stosunku do poprzedniego miesiąca inflacja wyniosła 1,1 procent.

"Porównując rok do roku, największy wzrost cen odnotowano w kategorii napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe - o 6,7 proc., edukacja podrożała o 6 proc., a rekreacja, sport i kultura o 5,1 proc. Spadek wskaźnika odnotowano w przypadku odzieży i obuwia (-3,2 proc.), wyposażenia mieszkania (-1,6 proc.) oraz ubezpieczeń i usług finansowych (-0,1 proc.)" - podał GUS.

Różnicę pomiędzy tymi dwoma wskaźnikami wyjaśnił NBP na swojej stronie internetowej. "Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka" - czytamy.

