Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce

W piątek, 19 grudnia, w Eurojackpot padły następujące liczby: 8, 9, 15, 35, 45 oraz 2 i 5.
W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że podczas najbliższego, wtorkowego losowania do zdobycia będzie aż 160 mln zł.
Eurojackpot - wyniki losowania
Najbliżej rozbicia kumulacji było dwóch graczy z Norwegii oraz po jednym z Niemiec i Polski. Każdy z nich trafił wygraną drugiego stopnia (5+1). W Polsce wygrana wyniosła 2 851 421,60 zł.
W Polsce jeden z graczy otrzyma również 668 806,10 zł w ramach wygranej trzeciego stopnia (5+0). Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.
Eurojackpot - zasady gry, losowania
Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.
Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.
Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.
