Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce

shutterstock_2117281391
Zwycięzcy loterii "Buddy" otrzymają swoje nagrody
Źródło: TVN24
Piątkowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło głównej wygranej. Kumulacja rośnie do 160 milionów złotych. W Polsce najwyższa była wygrana drugiego stopnia, za którą jeden z graczy otrzyma ponad 2,8 miliona złotych. Oto wyniki losowania z 19 grudnia 2025 roku.

W piątek, 19 grudnia, w Eurojackpot padły następujące liczby: 8, 9, 15, 35, 45 oraz 2 i 5.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że podczas najbliższego, wtorkowego losowania do zdobycia będzie aż 160 mln zł.

Eurojackpot - wyniki losowania

Najbliżej rozbicia kumulacji było dwóch graczy z Norwegii oraz po jednym z Niemiec i Polski. Każdy z nich trafił wygraną drugiego stopnia (5+1). W Polsce wygrana wyniosła 2 851 421,60  zł.

W Polsce jeden z graczy otrzyma również 668 806,10 zł w ramach wygranej trzeciego stopnia (5+0). Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Autorka/Autor: BC/ToL

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

