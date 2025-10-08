Duże kłopoty polskiej firmy. "Nie zbankrutuje"

Śliz: wszystkie spółki Skarbu Państwa powinny być odpolitycznione Źródło: TVN24

Minister energii Miłosz Motyka w środę na antenie TVN24 w programie "Fakty po Faktach" został zapytany o dalsze losy państwowego giganta - Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która jest w trudnej sytuacji finasowej. - Nie zbankrutuje - zapewnił szef ME.

Jak dodał, minister aktywów państwowych, który nadzoruje tę spółkę, też mówi o potrzebnej restrukturyzacji. -To jest tak strategiczna spółka z punktu widzenia Polski, ale i całego naszego regionu, że nie zbankrutuje, a państwo będzie tutaj aktywne w pomocy. Proszę być spokojnym - dodał Motyka.

"W projekcie tego objęcia nie ma"

Ministerstwo Energii przygotowało nowelizację tak zwanej ustawy górniczej. Regulacja umożliwi samodzielną likwidację kopalń przez spółki górnicze, wprowadzi pakiet świadczeń osłonowych dla pracowników i ograniczy dopłaty do funkcjonowania kopalń. Jednak projekt nie obejmuje Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

- W projekcie tego objęcia nie ma - przyznał Miłosz Motyka. Jednak, jak dodał, są głosy, także wewnątrz rządu, aby pracowników JSW objąć wsparciem.

Zapytany o etap prac nad nowelizacją, wyjaśnił, że projekt jest" tuż przed etapem Rady Ministrów" - Czyli w ciągu najbliższych tygodni Sejm - wyjaśnił.

- Jest to ustawa, która została wynegocjowana, wypracowana wspólnie ze związkami zawodowymi, ze stroną społeczną - zaznaczył i dodał, że "gwarantuje ona odpowiednią osłonę dla tych, który będą odchodzili z pracy w kopalni".

JSW pod kreską

JSW jest największym w Europie producentem węgla koksowego, wykorzystywanego do produkcji stali.

W ub. tygodniu spółka podała, że w pierwszym półroczu br. zanotowała 2,075 mld zł straty netto i spadek przychodów ze sprzedaży o 1,461 mld zł rdr. (do 4,715 mld zł). Największy negatywny wpływ miały spadki cen węgla koksowego i energetycznego.

W ostatni piątek rada nadzorcza JSW odwołała ze składu zarządu spółki Ryszarda Jantę i powierzyła pełnienie tych obowiązków do dnia powołania prezesa Bogusławowi Oleksemu. Oleksy od 1 października br. jest też wiceprezesem ds. ekonomicznych (zastąpił na tym stanowisku Remigiusza Krzyżanowskiego).

"Polsce nie grożą żadne kary"

Komisja Europejska poinformowała w środę, że zdecydowała o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi przeciwko Polsce za niewywiązanie się z obowiązku przedstawienia ostatecznej, zaktualizowanej wersji krajowego planu na rzecz energii i klimatu. Komisja podkreśliła, że Polska jest jedynym państwem członkowskim, które dotychczas nie przekazało ostatecznej wersji Krajowego Planu.

- Polsce nie grożą żadne kary. I tu uspokajam – powiedział w TVN24 minister energii. Jak wyjaśnił, to jest dokument, który Polska była zobowiązana przedstawić do końca czerwca 2024 r. Jednak, jak wyjaśnił, materiały przygotowane przez poprzedni rząd wymagały poprawek.

- Jesteśmy na etapie uzgodnień z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu (Terytorialnego – red.), z Radą Dialogu Społecznego – wyjaśnił. – Tak naprawdę w ciągu najbliższych tygodni dokument zostanie przesłany na komitety rządowe i do Brukseli – dodał Miłosz Motyka.

