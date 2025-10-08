Logo TVN24
Biznes
Z kraju

Duże kłopoty polskiej firmy. "Nie zbankrutuje"

08 1930 fpf cln-0004
Śliz: wszystkie spółki Skarbu Państwa powinny być odpolitycznione
Źródło: TVN24
Jastrzębska Spółka Węglowa nie zbankrutuje - stwierdził w środę na antenie TVN24 minister energii Miłosz Motyka. Jak wyjaśnił, JSW jest firmą strategiczną z punktu widzenia Polski i regionu, a "państwo będzie aktywne", jeśli chodzi o udzielaną pomoc.

Minister energii Miłosz Motyka w środę na antenie TVN24 w programie "Fakty po Faktach" został zapytany o dalsze losy państwowego giganta - Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która jest w trudnej sytuacji finasowej. - Nie zbankrutuje - zapewnił szef ME.

Jak dodał, minister aktywów państwowych, który nadzoruje tę spółkę, też mówi o potrzebnej restrukturyzacji. -To jest tak strategiczna spółka z punktu widzenia Polski, ale i całego naszego regionu, że nie zbankrutuje, a państwo będzie tutaj aktywne w pomocy. Proszę być spokojnym - dodał Motyka.

"W projekcie tego objęcia nie ma"

Ministerstwo Energii przygotowało nowelizację tak zwanej ustawy górniczej. Regulacja umożliwi samodzielną likwidację kopalń przez spółki górnicze, wprowadzi pakiet świadczeń osłonowych dla pracowników i ograniczy dopłaty do funkcjonowania kopalń. Jednak projekt nie obejmuje Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

- W projekcie tego objęcia nie ma - przyznał Miłosz Motyka. Jednak, jak dodał, są głosy, także wewnątrz rządu, aby pracowników JSW objąć wsparciem.

Zapytany o etap prac nad nowelizacją, wyjaśnił, że projekt jest" tuż przed etapem Rady Ministrów" - Czyli w ciągu najbliższych tygodni Sejm - wyjaśnił.

- Jest to ustawa, która została wynegocjowana, wypracowana wspólnie ze związkami zawodowymi, ze stroną społeczną - zaznaczył i dodał, że "gwarantuje ona odpowiednią osłonę dla tych, który będą odchodzili z pracy w kopalni".

JSW pod kreską

JSW jest największym w Europie producentem węgla koksowego, wykorzystywanego do produkcji stali.

W ub. tygodniu spółka podała, że w pierwszym półroczu br. zanotowała 2,075 mld zł straty netto i spadek przychodów ze sprzedaży o 1,461 mld zł rdr. (do 4,715 mld zł). Największy negatywny wpływ miały spadki cen węgla koksowego i energetycznego.

W ostatni piątek rada nadzorcza JSW odwołała ze składu zarządu spółki Ryszarda Jantę i powierzyła pełnienie tych obowiązków do dnia powołania prezesa Bogusławowi Oleksemu. Oleksy od 1 października br. jest też wiceprezesem ds. ekonomicznych (zastąpił na tym stanowisku Remigiusza Krzyżanowskiego).

"Polsce nie grożą żadne kary"

Komisja Europejska poinformowała w środę, że zdecydowała o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi przeciwko Polsce za niewywiązanie się z obowiązku przedstawienia ostatecznej, zaktualizowanej wersji krajowego planu na rzecz energii i klimatu. Komisja podkreśliła, że Polska jest jedynym państwem członkowskim, które dotychczas nie przekazało ostatecznej wersji Krajowego Planu.

- Polsce nie grożą żadne kary. I tu uspokajam – powiedział w TVN24 minister energii. Jak wyjaśnił, to jest dokument, który Polska była zobowiązana przedstawić do końca czerwca 2024 r. Jednak, jak wyjaśnił, materiały przygotowane przez poprzedni rząd wymagały poprawek.

- Jesteśmy na etapie uzgodnień z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu (Terytorialnego – red.), z Radą Dialogu Społecznego – wyjaśnił. – Tak naprawdę w ciągu najbliższych tygodni dokument zostanie przesłany na komitety rządowe i do Brukseli – dodał Miłosz Motyka.  

Autorka/Autor: pkarp/dap

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Spółki Skarbu Państwa
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica