Tusk: Polska wygrywa tę wielką konkurencję

Donald Tusk w Gdyni
Donald Tusk: stajemy się portową potęgą
Źródło: TVN24
Premier Donald Tusk w Gdyni stwierdził, że krajowe porty wygrywają rywalizację na Bałtyku, czyniąc Polskę portową potęgą. Wskazał także na strategiczne znaczenie nowych inwestycji energetycznych, takich jak morskie farmy wiatrowe i planowana elektrownia jądrowa.

Premier wziął udział w sobotę, razem z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem, w inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na pokładzie "Daru Młodzieży" przy molo.

Szef rządu zaznaczył, że cała Polska, w tym jego rząd, ze skupieniem patrzy na Bałtyk. - Tutaj rozgrywa się nasza historia, po raz kolejny w dziejach. Tutaj rozgrywa się nasza przyszłość - powiedział, wskazując, że ta przyszłość w dużej mierze będzie zależeć od przyszłych absolwentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

- To tu: w Gdańsku, w Gdyni i trochę dalej w Szczecinie, w Świnoujściu, Polska wygrywa tę wielką konkurencję, jeśli chodzi o porty na Bałtyku. Stajemy się – i nie ma w tym ani grama przesady – portową potęgą na Bałtyku. To tu, nad polskim Bałtykiem, powstają największe energetyczne przedsięwzięcia w historii Polski i jedne z największych w Europie. Farmy wiatrowe, elektrownia jądrowa, wielkie inwestycje infrastrukturalne, rozbudowa portu - wymienił Tusk.

Donald Tusk i Victor Orban
"Viktor!". Tusk zawołał Orbana, ten podszedł. I zaczął mówić
TVN24
Donald Tusk
"Trzęsienie ziemi" w SOP? Tusk zabiera głos
TVN24
Donald Tusk
Tusk: nie chcę psuć tu dobrej atmosfery
Ze świata

Nowe statki dla polskich uczelni

Jak stwierdził, rząd zdecydował o budowie dwóch nowych statków dla polskich uczelni morskich – żaglowca dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz jednostki szkolno-badawczej dla Politechniki Morskiej w Szczecinie.

- Inwestujemy w szeroko pojętą infrastrukturę, wiedzę, bo to jest także kluczowy element naszego bezpieczeństwa - wskazał premier.

Zwracając się do studentów, podkreślił, że to od nich zależy, czy Bałtyk stanie się biało-czerwonym morzem. - To w waszych rękach, sercach i umysłach rozegra się przyszłość polskiego Bałtyku - dodał.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025–2029", przedłożoną przez ministra infrastruktury.

Celem programu jest zaprojektowanie, budowa i wyposażenie statku szkolnego (żaglowca) dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz statku szkolno-badawczego dla Politechniki Morskiej w Szczecinie. 

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski

