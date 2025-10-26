Tusk o nowej inwestycji. "Decyzja zapadła dzisiaj"

Logo TVN24
W Polsce powstanie Centrum Operacji Satelitarnych - przekazał premier Donald Tusk. Szef rządu podał także, że decyzja o nowej inwestycji zapadła w niedzielę. - To jest naprawdę coś, co mnie ekscytuje - podkreślił Tusk.

Premier wskazał, że Centrum Operacji Satelitarnych "jest niezbędne z punktu widzenia także szeroko pojętego bezpieczeństwa Polski".

Tusk o Centrum Operacji Satelitarnych

- Mamy genialnych ludzi, Polska staje się liderem regionu, mamy do dyspozycji także środki, żeby to Centrum Operacji Satelitarnych, koordynujące działania, będące też takim miejscem, które będzie synergetyczne dla tych wszystkich, którzy się zajmują i umieją wykorzystywać nasze możliwości satelitarne, żeby powstało w Polsce to jak najszybciej - powiedział Tusk.

Wyjaśnił też, jak doszło do podjęcia decyzji podczas debaty w Centrum Nauki Kopernik. - Dzięki obecności ministra finansów i gospodarki (Andrzeja Domańskiego - red.) w czasie tego panelu ta decyzja nie wymagała jakichś wielogodzinnych narad i ona zapadła dzisiaj. Powstanie w Polsce Centrum Operacji Satelitarnych i bardzo za tą inspirację Państwu dziękuję. Cieszę się, dlatego tak dużo o tym gadam, bo to jest naprawdę coś, co mnie ekscytuje - powiedział szef rządu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Chiński satelita Yaogan 33-04 wyniesiony na orbitę. Zdjęcie z 7 września 2023 roku
"To nie był przypadek". Co "oczy Pekinu" robią przy granicy z Polską?
Tatiana Serwetnyk
Widok okrętów w niewskazanej z nazwy bazie morskiej
Tej technologii nie miały nawet USA. Co Polsce dadzą Ice Eye
Maciej Michałek
Łuna miast utrudnia obserwacje ciemnego nieba
Ciemność, którą utraciliśmy. Jej brak niszczy nasze ciała i umysły
Agnieszka Stradecka

Tusk o "jednej z najważniejszych potrzeb"

Na sobotniej konwencji w Warszawie Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska oficjalnie ogłosiły połączenie w jedną partię pod nazwą Koalicja Obywatelska. Konwencja krajowa ma swoją programową kontynuację w niedzielę, politycy KO oraz eksperci w Centrum Nauki Kopernik (CNK) dyskutują pod hasłem "Demokracja równych szans" o wyzwaniach m.in. w dziedzinie bezpieczeństwa, konkurencyjności gospodarki czy energetyki jądrowej.

Podczas popołudniowej konferencji prasowej premier Tusk poinformował, że niedzielne spotkanie na jednym z paneli miało "bardzo praktyczny wymiar".

- Rozmawiamy o przyszłości, ale nie z głową w chmurach, tylko patrząc naprawdę odważnie w niebo i podejmując nawet decyzje - powiedział.

Dodał, że na spotkaniu o polskiej obecności w kosmosie i szansach w tym związanych, rozmawiano także o "jednej z najważniejszych potrzeb, która może spiąć wiele elementów sukcesów (uczestników spotkania) i tego, co do tej pory zrobili i co jest niezbędne z punktu widzenia także szeroko pojętego bezpieczeństwa Polski, czyli o Centrum Operacji Satelitarnych".

Autorka/Autor: /kris

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

