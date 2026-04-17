Czas na technologie kwantowe. Debiut branżowej spółki na GPW
2 kwietnia spółka Creotech Instruments zakończyła proces podziału na dwie niezależne spółki - Creotech Instruments oraz Creotech Quantum. Sąd rejestrowy wpisał do KRS podwyższenie kapitału zakładowego Creotech Quantum, co formalnie sfinalizowało wydzielenie segmentu kwantowego.
Creotech Quantum będzie samodzielnie rozwijać swoje kluczowe kompetencje w obszarze technologii kwantowych, koncentrując się na ich komercjalizacji oraz budowie silnej, międzynarodowej pozycji w sektorze deep tech.
Spółka kwantowa na GPW
Creotech Quantum to polska spółka rozwijająca zaawansowane technologie kwantowe. Wcześniej swoją działalność prowadziła w ramach firmy związanej z technologiami kosmicznymi - Creotech Instruments.
Nowy podmiot koncentruje się na rozwoju i komercjalizacji rozwiązań w obszarze kwantowej dystrybucji kluczy (QKD), komponentów dla komputerów kwantowych, a także precyzyjnych systemów synchronizacji czasu w technologii White Rabbit. Istotnym elementem działalności są również wysokoczułe kamery CMOS, znajdujące zastosowanie zarówno w systemach kwantowych, jak i w astronomii oraz obserwacji obiektów bliskich Ziemi
Creotech Quantum zadebiutował w piątek na rynku głównym GPW. "Jeśli chodzi o następne miesiące - wdrażamy nasze pierwsze produkty na rynek. Weszliśmy teraz na giełdę jako spółka kwantowa nieprzypadkowo. Jest to związane z tym, że jako spółka osiągamy naszą dojrzałość wychodząc na rynek z nowymi produktami, pierwszymi dojrzałymi produktami z zakresu technologii kwantowych w Polsce" - powiedziała Anna Kamińska, prezeska Creotech Quantum.
"Na sam początek wchodzimy na rynek z systemami kwantowej dystrybucji klucza. Są to rozwiązania dla bezpiecznej komunikacji zabezpieczanej kwantowo, które mogą być wdrażane bardzo szeroko, w różnych obszarach - w szczególności, jeśli chodzi o telekomunikację, jeśli chodzi o zabezpieczenie banków, towarzystw ubezpieczeniowych, sieci energetycznych. Będziemy w tym roku wychodzić do tych podmiotów z naszą ofertą" - dodała.
Podała, że Creotech Quantum będzie także przygotowywał cały czas kolejne rozwiązania.
"Tak naprawdę nie przestajemy z dewelopmentem, ponieważ technologie kwantowe rozwijają się bardzo szybko. Zatem rozwijamy dalej nasze systemy, ale też równolegle pracujemy nad innymi naszymi produktami - także już obecnymi na rynku - w postaci systemów kontroli procesorów kwantowych - więc też napędzamy rozwój technologii Quantum Computing" - powiedziała Anna Kamińska.
Kluczowe obszary rozwoju
Prezeska Creotech Quantum powiedziała, w których obszarach spółka zamierza się intensywnie rozwijać w najbliższych latach.
"Odnośnie rynków, na których chcemy działać - w pierwszym rzędzie dla nas jest to rynek europejski. Oczywiście patrzymy na rynek światowy, natomiast technologie, które rozwijamy, to są technologie podwójnego zastosowania i mają też znaczenie dla bezpieczeństwa. W szczególności w obecnej sytuacji geopolitycznej jest to kluczowe, żebyśmy w Europie mieli lokalny łańcuch dostaw, możliwości produkcyjne, jak również dla Europy jest kluczowe, żeby ci europejscy dostawcy istnieli" - powiedziała.
"Zresztą w ten sposób tak naprawdę nasz dewelopment przez ostatnie trzy lata był stymulowany w dużym zakresie ze strony Komisji Europejskiej. Także w pierwszym rzędzie rynek europejski, oczywiście również rynek polski, a na pewno patrzymy z zainteresowaniem na szerszy rynek światowy" - dodała.
Technologie kwantowe
Technologie kwantowe wciąż nie są do końca zbadane i pozostawiają sporo pytań bez odpowiedzi. Pomimo to coraz więcej spółek na świecie interesuje się tym obszarem i debiutuje na giełdzie. Jak podaje CNBC, branża kwantowa poszukuje kapitału, aby szybciej komercjalizować "eksperymentalną technologię".
W marcu na giełdach Nasdaq i Toronto Stock Exchange zadebiutowała spółka Xanadu Quantum, producent sprzętu i oprogramowania do komputerów kwantowych. Xanadu jest również partnerem giganta technologicznego - Nvidii.
Mimo że spółki, tj. Xanadu Quantum czy Horizon Quantum, w ostatnim czasie traciły na wartości, to wciąż uważają, że jest to dobry moment na debiut giełdowy.
- To oczywiście interesujący moment na wejście na rynki publiczne, biorąc pod uwagę wszystko, co dzieje się na świecie... Ale dla komputerów kwantowych jest to w rzeczywistości bardzo idealny czas na debiut - powiedział CNBC dr Joe Fitzsimons, założyciel i dyrektor generalny Horizon Quantum.
Źródło: PAP, CNBC
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock