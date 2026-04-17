Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Czas na technologie kwantowe. Debiut branżowej spółki na GPW

|
technologie kwantowe
Gawkowski i Kosiniak-Kamysz o pierwszym polskim połączeniu kwantowym
Źródło: TVN24
W piątek, 17 kwietnia, spółka Creotech Quantum zadebiutowała na rynku głównym GPW. Jest to pierwsza firma z branży kwantowej notowana na warszawskiej giełdzie.

2 kwietnia spółka Creotech Instruments zakończyła proces podziału na dwie niezależne spółki - Creotech Instruments oraz Creotech Quantum. Sąd rejestrowy wpisał do KRS podwyższenie kapitału zakładowego Creotech Quantum, co formalnie sfinalizowało wydzielenie segmentu kwantowego.

Creotech Quantum będzie samodzielnie rozwijać swoje kluczowe kompetencje w obszarze technologii kwantowych, koncentrując się na ich komercjalizacji oraz budowie silnej, międzynarodowej pozycji w sektorze deep tech.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Spółka kwantowa na GPW

Creotech Quantum to polska spółka rozwijająca zaawansowane technologie kwantowe. Wcześniej swoją działalność prowadziła w ramach firmy związanej z technologiami kosmicznymi - Creotech Instruments.

Nowy podmiot koncentruje się na rozwoju i komercjalizacji rozwiązań w obszarze kwantowej dystrybucji kluczy (QKD), komponentów dla komputerów kwantowych, a także precyzyjnych systemów synchronizacji czasu w technologii White Rabbit. Istotnym elementem działalności są również wysokoczułe kamery CMOS, znajdujące zastosowanie zarówno w systemach kwantowych, jak i w astronomii oraz obserwacji obiektów bliskich Ziemi

Creotech Quantum zadebiutował w piątek na rynku głównym GPW. "Jeśli chodzi o następne miesiące - wdrażamy nasze pierwsze produkty na rynek. Weszliśmy teraz na giełdę jako spółka kwantowa nieprzypadkowo. Jest to związane z tym, że jako spółka osiągamy naszą dojrzałość wychodząc na rynek z nowymi produktami, pierwszymi dojrzałymi produktami z zakresu technologii kwantowych w Polsce" - powiedziała Anna Kamińska, prezeska Creotech Quantum.

"Na sam początek wchodzimy na rynek z systemami kwantowej dystrybucji klucza. Są to rozwiązania dla bezpiecznej komunikacji zabezpieczanej kwantowo, które mogą być wdrażane bardzo szeroko, w różnych obszarach - w szczególności, jeśli chodzi o telekomunikację, jeśli chodzi o zabezpieczenie banków, towarzystw ubezpieczeniowych, sieci energetycznych. Będziemy w tym roku wychodzić do tych podmiotów z naszą ofertą" - dodała.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Podała, że Creotech Quantum będzie także przygotowywał cały czas kolejne rozwiązania.

"Tak naprawdę nie przestajemy z dewelopmentem, ponieważ technologie kwantowe rozwijają się bardzo szybko. Zatem rozwijamy dalej nasze systemy, ale też równolegle pracujemy nad innymi naszymi produktami - także już obecnymi na rynku - w postaci systemów kontroli procesorów kwantowych - więc też napędzamy rozwój technologii Quantum Computing" - powiedziała Anna Kamińska.

Kluczowe obszary rozwoju

Prezeska Creotech Quantum powiedziała, w których obszarach spółka zamierza się intensywnie rozwijać w najbliższych latach.

"Odnośnie rynków, na których chcemy działać - w pierwszym rzędzie dla nas jest to rynek europejski. Oczywiście patrzymy na rynek światowy, natomiast technologie, które rozwijamy, to są technologie podwójnego zastosowania i mają też znaczenie dla bezpieczeństwa. W szczególności w obecnej sytuacji geopolitycznej jest to kluczowe, żebyśmy w Europie mieli lokalny łańcuch dostaw, możliwości produkcyjne, jak również dla Europy jest kluczowe, żeby ci europejscy dostawcy istnieli" - powiedziała.

"Zresztą w ten sposób tak naprawdę nasz dewelopment przez ostatnie trzy lata był stymulowany w dużym zakresie ze strony Komisji Europejskiej. Także w pierwszym rzędzie rynek europejski, oczywiście również rynek polski, a na pewno patrzymy z zainteresowaniem na szerszy rynek światowy" - dodała.

Technologie kwantowe

Technologie kwantowe wciąż nie są do końca zbadane i pozostawiają sporo pytań bez odpowiedzi. Pomimo to coraz więcej spółek na świecie interesuje się tym obszarem i debiutuje na giełdzie. Jak podaje CNBC, branża kwantowa poszukuje kapitału, aby szybciej komercjalizować "eksperymentalną technologię".

W marcu na giełdach Nasdaq i Toronto Stock Exchange zadebiutowała spółka Xanadu Quantum, producent sprzętu i oprogramowania do komputerów kwantowych. Xanadu jest również partnerem giganta technologicznego - Nvidii.

Mimo że spółki, tj. Xanadu Quantum czy Horizon Quantum, w ostatnim czasie traciły na wartości, to wciąż uważają, że jest to dobry moment na debiut giełdowy.

- To oczywiście interesujący moment na wejście na rynki publiczne, biorąc pod uwagę wszystko, co dzieje się na świecie... Ale dla komputerów kwantowych jest to w rzeczywistości bardzo idealny czas na debiut - powiedział CNBC dr Joe Fitzsimons, założyciel i dyrektor generalny Horizon Quantum.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP, CNBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
GPWGiełda Papierów Wartościowych
Natalia Kieszek
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

