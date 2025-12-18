Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Ceny prądu w 2026 roku. Minister energii: zapłacimy tyle samo, bez mrożenia

prad energia elektryczna cena shutterstock_2195104701
Minister Energii Miłosz Motyk: będziemy pracowali, żeby opłaty za dystrybucję prądu były niższe
Źródło: TVN24
W przyszłym roku ceny prądu będą bardzo zbliżone do tegorocznych - powiedział minister energii Miłosz Motyka w "Faktach po Faktach" TVN24. Jak dodał, stawki te "nie będą mrożone". Szef resortu przyznał, że sieci w Polsce są przestarzałe i zapowiedział wielomiliardowe inwestycje.

W środę po południu Prezes URE Renata Mroczek poinformowała o zatwierdzeniu taryf za energię elektryczną dla gospodarstw domowych na 2026 r. Średnia cena w zatwierdzonych taryfach wyniesie 495,16 zł za megawatogodzinę netto.

Nowe taryfy wejdą w życie 1 stycznia. 31 grudnia kończy się okres, w którym gospodarstwa domowe miały prawo korzystać z zamrożonej ceny energii w wysokości 500 zł za MWh. Zatwierdzone taryfy dla gospodarstw domowych, korzystających z zamrożonej ceny energii, oznaczają spadek ceny o 1 proc.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ceny w dół, ale rachunki w górę

Ceny w dół, ale rachunki w górę

Pieniądze
Ceny prądu w 2026 roku. URE podał nowe taryfy

Ceny prądu w 2026 roku. URE podał nowe taryfy

Ceny prądu w 2026 roku

- To zależy od zużycia, ale przy średnim, ceny wyniosą właściwie tyle samo co w tym roku, zwłaszcza, że mówimy o stawce, która nie będzie mrożona, nie będzie tą, do której dopłacamy - ocenił Miłosz Motyka.

31 grudnia kończy się okres, w którym gospodarstwa domowe miały prawo korzystać z zamrożonej ceny energii w wysokości 500 zł za MWh.

- Tylko w tym roku musieliśmy dołożyć 5 mld zł z ochrony zdrowia, z edukacji, z bezpieczeństwa albo z innego źródła, żeby obywatele mieli niższy rachunek. Dzisiaj nie musimy - zaznaczył.

Jak dodał, środki zostaną inaczej rozdysponowane a zajmują się tym resorty finansów i gospodarki.

- Będziemy inwestować i tak zmieniać zasady przyłączania do sieci oraz integrować tanie źródła z siecią (...), że cena energii spadnie. Na to wpływ ma także, (...)sytuacja geopolityczna, bardziej ustabilizowana niż kilka lat temu - wytłumaczył Motyka.

Można otrzymać nawet 1750 złotych. Ostatni dzień na złożenie wniosku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Można otrzymać nawet 1750 złotych. Ostatni dzień na złożenie wniosku

"Mniej za prąd, więcej za dystrybucję"

Jak zaznaczył, cena zatwierdzonych taryf prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jest "niższa niż maksymalna".

- Do tego dochodzą opłaty dystrybucyjne. Czyli mniej więcej 495 złotych za megawatt. Wielu wątpiło, że jest to niemożliwe w tak krótkim czasie, żeby udało nam się obniżyć tę cenę. Spółki energetyczne wskazują, że jest to możliwe - stwierdził.

Minister energii zwrócił uwagę na czynniki, które wpływają na zwiększenie rachunków za prąd, tzw. "opłaty dodatkowe".

- Na przykład utrzymywanie rezerwy mocowej. Wtedy, gdy nie wieje, nie świeci, musimy utrzymywać bloki węglowe. Często są bardzo drogie. I przez to płacimy kilka miliardów złotych, co się też przekłada na kwoty rachunków- wyjaśnił.

Jak zapewnił, został powołany zespół, który będzie "nad nimi pracował" i starał się "opłaty za dystrybucję energii obniżyć". Zwrócił również uwagę, że obecnie płaci się "mniej za prąd, więcej za dystrybucję".

- Chcemy przede wszystkim pracować nad nową strukturą opłat i ceną energii dla przedsiębiorstw energochłonnych. Widzimy, że ten biznes jest nieodporny obecnie na ewentualne kryzysy. Musi mieć zagwarantowaną niższą cenę energii, żeby Europa i Polska była bardziej konkurencyjna wobec firm ze Stanów Zjednoczonych, czy z Chin, czy z innych części świata - podkreślił.

Modernizacja polskich sieci

Szef resortu energii powiedział również, że aktualnie prowadzony jest "największy w historii program modernizacyjny sieci elektroenergetycznych".

- Nigdy w historii polska energetyka takich pieniędzy nie widziała. To są środki m.in. z transformacji energetycznej w zakresie emisji, z KPO, czy z budżetu, które są przeznaczone na jej utrzymanie - tłumaczył szef resortu.

Jak zapewnił, dzięki temu uda się zapewnić "lepszą integrację" tańszych źródeł energii, co z kolei sprawie, że "w przyszłości będą jeszcze niższe rachunki".

Miłosz Motyka przyznał, że obecnie sieci energetyczne są przestarzałe.

- Ulegają awariom i wywołują wielkie straty energii, a tego chcemy uniknąć. Poza tym nie tylko widzimy za naszą wschodnią granicą na Ukrainie, że trzeba inwestować w rozproszone źródła. Dostrzegamy również, że lądowa energetyka wiatrowa jest tańsza - zwrócił uwagę.

Jak dodał ministerstwo będzie robiło wszystko, żeby w Polsce nie doszło do blackoutu, tak jak to się stało kilka miesięcy temu na Półwyspie Iberyjskim.

- Koszt jednego dnia blackoutu to 40 mld złotych dla naszej gospodarki. Nie doprowadzimy do takiej tragedii, do takiej straty dzięki lepszym inwestycjom w sieci - oświadczył.

- Źródło problemu w Hiszpanii i Portugalii wzięło się z tego, że kiedy Półwysep Iberyjski musiał zaciągnąć energię z pozostałej części kontynentu, to się okazało, że ona dociera do Hiszpanii dwoma wąskimi nitkami. W Polsce połączenia interkonektorowe mamy na zupełnie wyższym, lepszym poziomie. To również dzięki innemu położeniu, ale przede wszystkim mamy znacznie sprawniejszy system, który gwarantuje nam odpowiednią moc - powiedział.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Miłosz MotykaMinisterstwo energiiPrąd
Zobacz także:
Kryptowaluty
Sejm ponownie uchwalił ustawę o kryptowalutach. To drugie podejście
Najnowsze
shutterstock_2515380993
Czyste Powietrze. Lista sprawdzonych wykonawców coraz bliżej
Z kraju
ORLEN_Olefiny__5
"Naprawiamy błędy poprzedników". Orlen przejmuje kluczową spółkę
Rynki
Facebook dożywotnio zawiesił konta twórcy narzędzia "Odobserwuj Wszystko"
Facebook zmienia zasady dla twórców. Linki tylko w abonamencie
Tech
Okręt patrolowy marynarki wojennej widoczny z promenady nad jeziorem Maracaibo w Wenezueli
Tankowce "na kwarantannie". Potężny cios w eksport
Ze świata
Na zakup nieruchomości na kredyt potrzeba dziś znacznie więcej gotówki niż przed rokiem
Tak się zmienią ceny najmu w 2026 roku
Nieruchomości
Donald Trump
Komunikat spółki z imperium Trumpa. Akcje poszybowały
Tech
berno shutterstock_2603045963_1
Tu się żyje najlepiej. Ranking miast
Ze świata
Głazy w Bolonii
Zaskakujący widok na historycznym placu w Bolonii
TVN24
MIASTO-Shenzhen-shutterstock_1386118730
Strzeżone laboratorium, inżynierowie "w całkowitej izolacji". Tu się toczy zimna wojna
Tech
shutterstock_2654653079
Stopy procentowe w strefie euro. Jest nowa decyzja
Rynki
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Rewolucja w sprawie abonamentu rtv. "To scenariusz idealny"
Z kraju
Protest rolników w Brukseli
Protest rolników w Brukseli. Traktory i blokady wokół unijnych instytucji
Ze świata
stres frustracja biuro praca komputer shutterstock_2494808073
Substytut kontaktu z człowiekiem. "Ludzie coraz częściej zwracają się ku AI"
Tech
shutterstock_2361673487
Rok megatransakcji. Blisko rekordu, mimo turbulencji
Dla firm
shutterstock_1796497237
"Podatek od antykoncepcji" od stycznia. "Posuwają się do skrajności"
Ze świata
Londyn, Wielka Brytania, ludzie, tłum, ulica
Oferty widma. Rekrutacje na stanowiska, których nie ma
Ze świata
Laptop, komputer, handel, zakupy
Przerwa w realizacji przelewów. Warto zaplanować płatności
Pieniądze
Moskwa. Plac Czerwony
Miliardy na szali. Europa pod presją rosyjskiego odwetu
Ze świata
rachunki oplaty shutterstock_2232534015
Ceny w dół, ale rachunki w górę
Pieniądze
pracownik praca fabryka shutterstock_2604349525
Zaskakujące dane z polskiego przemysłu
Z kraju
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy
Pieniądze
ropa naftowa baryłka paliwo
Ceny ropy w górę po działaniach USA
Rynki
Kryptowaluty
Kryptowaluty w politycznym klinczu. Sejm wrócił do zawetowanej ustawy
Prawo
shutterstock_2200098859
Samochód jak szpieg? Te auta budzą obawy służb
Moto
pap_20240905_2WR (1)
Prezydent naciska na Brukselę w sprawie Mercosur: albo teraz, albo w ogóle
Ze świata
"Zakazać używania telefonów jest najłatwiej, nauczyć korzystać mądrze – to jest wyzwanie"
Chatboty AI a zdrowie psychiczne młodych. Co mówią dane
Tech
santander-shutterstock_2283626043
Duży bank idzie pod młotek. Jest zielone światło KNF
Rynki
sejm
Nowa szansa dla ustawy o kryptoaktywach. Sejm wysyła projekt do komisji
Z kraju
energa - alexgo photography shutterstock_2069389325
KNF reaguje na podejrzane transakcje akcjami Energi
Najnowsze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica