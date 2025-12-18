Ceny prądu w 2026 roku. Minister energii: zapłacimy tyle samo, bez mrożenia

Minister Energii Miłosz Motyk: będziemy pracowali, żeby opłaty za dystrybucję prądu były niższe Źródło: TVN24

W środę po południu Prezes URE Renata Mroczek poinformowała o zatwierdzeniu taryf za energię elektryczną dla gospodarstw domowych na 2026 r. Średnia cena w zatwierdzonych taryfach wyniesie 495,16 zł za megawatogodzinę netto.

Nowe taryfy wejdą w życie 1 stycznia. 31 grudnia kończy się okres, w którym gospodarstwa domowe miały prawo korzystać z zamrożonej ceny energii w wysokości 500 zł za MWh. Zatwierdzone taryfy dla gospodarstw domowych, korzystających z zamrożonej ceny energii, oznaczają spadek ceny o 1 proc.

Ceny prądu w 2026 roku

- To zależy od zużycia, ale przy średnim, ceny wyniosą właściwie tyle samo co w tym roku, zwłaszcza, że mówimy o stawce, która nie będzie mrożona, nie będzie tą, do której dopłacamy - ocenił Miłosz Motyka.

- Tylko w tym roku musieliśmy dołożyć 5 mld zł z ochrony zdrowia, z edukacji, z bezpieczeństwa albo z innego źródła, żeby obywatele mieli niższy rachunek. Dzisiaj nie musimy - zaznaczył.

Jak dodał, środki zostaną inaczej rozdysponowane a zajmują się tym resorty finansów i gospodarki.

- Będziemy inwestować i tak zmieniać zasady przyłączania do sieci oraz integrować tanie źródła z siecią (...), że cena energii spadnie. Na to wpływ ma także, (...)sytuacja geopolityczna, bardziej ustabilizowana niż kilka lat temu - wytłumaczył Motyka.

"Mniej za prąd, więcej za dystrybucję"

Jak zaznaczył, cena zatwierdzonych taryf prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jest "niższa niż maksymalna".

- Do tego dochodzą opłaty dystrybucyjne. Czyli mniej więcej 495 złotych za megawatt. Wielu wątpiło, że jest to niemożliwe w tak krótkim czasie, żeby udało nam się obniżyć tę cenę. Spółki energetyczne wskazują, że jest to możliwe - stwierdził.

Minister energii zwrócił uwagę na czynniki, które wpływają na zwiększenie rachunków za prąd, tzw. "opłaty dodatkowe".

- Na przykład utrzymywanie rezerwy mocowej. Wtedy, gdy nie wieje, nie świeci, musimy utrzymywać bloki węglowe. Często są bardzo drogie. I przez to płacimy kilka miliardów złotych, co się też przekłada na kwoty rachunków- wyjaśnił.

Jak zapewnił, został powołany zespół, który będzie "nad nimi pracował" i starał się "opłaty za dystrybucję energii obniżyć". Zwrócił również uwagę, że obecnie płaci się "mniej za prąd, więcej za dystrybucję".

- Chcemy przede wszystkim pracować nad nową strukturą opłat i ceną energii dla przedsiębiorstw energochłonnych. Widzimy, że ten biznes jest nieodporny obecnie na ewentualne kryzysy. Musi mieć zagwarantowaną niższą cenę energii, żeby Europa i Polska była bardziej konkurencyjna wobec firm ze Stanów Zjednoczonych, czy z Chin, czy z innych części świata - podkreślił.

Modernizacja polskich sieci

Szef resortu energii powiedział również, że aktualnie prowadzony jest "największy w historii program modernizacyjny sieci elektroenergetycznych".

- Nigdy w historii polska energetyka takich pieniędzy nie widziała. To są środki m.in. z transformacji energetycznej w zakresie emisji, z KPO, czy z budżetu, które są przeznaczone na jej utrzymanie - tłumaczył szef resortu.

Jak zapewnił, dzięki temu uda się zapewnić "lepszą integrację" tańszych źródeł energii, co z kolei sprawie, że "w przyszłości będą jeszcze niższe rachunki".

Miłosz Motyka przyznał, że obecnie sieci energetyczne są przestarzałe.

- Ulegają awariom i wywołują wielkie straty energii, a tego chcemy uniknąć. Poza tym nie tylko widzimy za naszą wschodnią granicą na Ukrainie, że trzeba inwestować w rozproszone źródła. Dostrzegamy również, że lądowa energetyka wiatrowa jest tańsza - zwrócił uwagę.

Jak dodał ministerstwo będzie robiło wszystko, żeby w Polsce nie doszło do blackoutu, tak jak to się stało kilka miesięcy temu na Półwyspie Iberyjskim.

- Koszt jednego dnia blackoutu to 40 mld złotych dla naszej gospodarki. Nie doprowadzimy do takiej tragedii, do takiej straty dzięki lepszym inwestycjom w sieci - oświadczył.

- Źródło problemu w Hiszpanii i Portugalii wzięło się z tego, że kiedy Półwysep Iberyjski musiał zaciągnąć energię z pozostałej części kontynentu, to się okazało, że ona dociera do Hiszpanii dwoma wąskimi nitkami. W Polsce połączenia interkonektorowe mamy na zupełnie wyższym, lepszym poziomie. To również dzięki innemu położeniu, ale przede wszystkim mamy znacznie sprawniejszy system, który gwarantuje nam odpowiednią moc - powiedział.

