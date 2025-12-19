Logo TVN24
Z kraju

Będą mogli wstrzymać się od głosu. NBP wprowadza zmiany

Członkowie zarządu Narodowego Banku Polskiego będą mogli wstrzymać się od głosu przy podejmowaniu uchwał - taką zmianę wprowadza najnowsza wersja regulaminu NBP. Zgodnie z nowymi zasadami, w posiedzeniach zarządu nie będą już obowiązkowo uczestniczyć dyrektorzy audytu wewnętrznego oraz departamentu komunikacji.

Zmiany regulaminu zarządu NBP opublikowano w Monitorze Polskim w uchwale zarządu NBP nr 45/2025 z dn. 15 grudnia.

Par. 5 ust. 2 regulaminu zarządu NBP otrzymał brzmienie: "Członkowie Zarządu przy głosowaniu za przyjęciem uchwały mogą głosować 'za' albo 'przeciw', albo 'wstrzymać się od głosu'".

Poprzednio zarząd mógł głosować tylko za lub przeciw.

Czytaj też: Glapiński "stracił zaufanie"? Członkowie zarządu odsunięci od nadzoru

Nowy regulamin NBP

Ponadto w par. 6, ust. 1 uchylono pkt 5 i 6, który przewidywał obligatoryjne uczestnictwo w posiedzeniach zarządu NBP dyrektorów departamentów: komunikacji oraz audytu wewnętrznego. Utrzymano jednocześnie zapis, że w posiedzeniach zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez zarząd albo jego przewodniczącego.

Do regulaminu dodano zapis, że przewodniczący zarządu NBP (prezes NBP) może podjąć decyzję o rozpatrzeniu przez zarząd projektu uchwały w trybie obiegowym, określając termin zajęcia stanowiska, "w szczególnie uzasadnionych przypadkach".

Nowością w regulaminie zarządu NBP jest także zapis, że na wniosek co najmniej trzech członków zarządu projekt uchwały skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym zostaje skierowany do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu zarządu.

Uchwała zarządu NBP wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Autorka/Autor: BC/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

