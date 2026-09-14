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Z kraju

Zmarł Andrzej Krzemiński. "Ikona Leasingu 30-lecia"

Andrzej Krzemiński
Andrzej Krzemiński
Źródło zdj. gł.: mat. prasowe
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Nie żyje Andrzej Krzemiński, prezes Pekao Leasing i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego rynku leasingowego. Przez ponad 30 lat współtworzył rozwój branży w Polsce i kierował największymi firmami leasingowymi.

"Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci Andrzeja Krzemińskiego, prezesa zarządu Pekao Leasing" - podał Bank Pekao w komunikacie.

"Przez ponad trzy dekady swojej aktywności zawodowej współtworzył rozwój branży leasingowej w Polsce, wyznaczając kierunki jej rozwoju, budując standardy rynkowe i wspierając transformację sektora finansowego. Za swój wyjątkowy wkład w rozwój rynku został uhonorowany przez Związek Polskiego Leasingu tytułem "Ikony Leasingu 30-lecia'"- czytamy.

Odszedł Andrzej Krzemiński

Krzemiński pełnił wcześniej funkcję wiceprezesa, a następnie prezesa Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., prezesa Raiffeisen Leasing Polska S.A., prezesa PKO Leasing S.A., a także członka zarządu PEAC (Poland) Sp. z o.o.

Pełnił także m.in. funkcję Wiceprezesa Zarządu Deutsche Bank PBC S.A., Wiceprezesa Zarządu Lucas Bank S.A. (Grupa Credit Agricole Polska) oraz zajmował stanowiska menadżerskie w bankach, TFI oraz innych podmiotach komercyjnych.

Był również przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu oraz członkiem zarządu Leaseurope, a także zarządu i Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. 

Przeprowadził wiele ważnych projektów o charakterze transformacyjnym m.in. połączenie Raiffeisen Leasing i PKO Leasing w jedno przedsiębiorstwo.

Źródło: tvn24.pl
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