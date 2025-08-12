Sztuczna inteligencja pomoże turystom we Włoszech
Na północy Włoch, w Górnej Adydze, zaangażowano sztuczną inteligencję do obsługi turystów. Czat wspomagany przez AI, bo o tym rozwiązaniu mowa, udzieli informacji na temat sytuacji na parkingach czy dostępu do atrakcji turystycznych.
Przed szczytem wakacyjnych wyjazdów, przypadającym w święto Ferragosto 15 sierpnia, uruchomiony został czat wspomagany przez AI - podały lokalne media z Bolzano.
Wspiera on miejscowe biura turystyki w kontaktach z dziesiątkami tysięcy osób, które w okresie ekstremalnych upałów i obserwowanej od niedawna ucieczki z nadmorskich plaż szukają ochłody i relaksu w górach.
Turystyczny asystent
Wirtualny asystent w aplikacji Touristinfo.ai, dostępny na platformach cyfrowych i w komunikatorach przez całą dobę oraz w różnych językach, udziela informacji na temat aktualnej sytuacji na parkingach w Górnej Adydze, ruchu drogowego, pogody, dostępu do tras i atrakcji turystycznych. Zachęca do aktywności pod znakiem zrównoważonej turystyki, kieruje zatem do miejsc i na szlaki, które są mniej uczęszczane.
Aplikację stworzyła miejscowa firma informatyczna.
- Naszym celem jest zagwarantowanie turystom możliwie najlepszego doświadczenia oraz bardziej zrównoważonego ruchu turystycznego - powiedział 27-letni współtwórca aplikacji Julian Palmarin.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Zakrevskyy Andrew / Shutterstock.com