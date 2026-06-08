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Koniec z brakiem internetu w tanich liniach lotniczych. "Nie powinni musieć wybierać"

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Konflikt na Bliskim Wschodzie uderza w branżę lotniczą
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Wizz Air planuje od 2027 roku wprowadzenie internetu satelitarnego Starlink na pokładach swoich samolotów, oferując szybkie i stabilne połączenie także w segmencie ultra tanich linii - przekazała w poniedziałek linia lotnicza.

Wizz Air ogłosił w poniedziałek plany wprowadzenia łączności Starlink w całej swojej flocie w 2027 r., stając się pierwszą europejską tanią linią lotniczą, która zapewni milionom pasażerów zaawansowaną technologię internetu pokładowego Starlink.

Jak dodano, "to kamień milowy nie tylko dla Wizz Air, ale także dla ewolucji niedrogich i zawsze dostępnych połączeń lotniczych".

- Nasi klienci nie powinni musieć wybierać między przystępnymi cenami a niezawodnym internetem na pokładzie, aby pozostać w kontakcie z ludźmi, pracą i najważniejszymi chwilami - powiedział Ian Malin, dyrektor handlowy Wizz Air.

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Internet Starlink w samolotach Wizz Air

Jak wyjaśniono, od 2027 roku pasażerowie będą mogli korzystać z szybkiego internetu o niskim opóźnieniu na wysokości 9 tysięcy metrów, a każdy samolot nowej generacji Wizz Air ma być wyposażony w Starlink, co zapewni spójne wrażenia na pokładzie, niezależnie od trasy i miejsca docelowego.

Każdy nowy samolot Wizz Air ma być wyposażony w Starlink. W oficjalnym komunikacie nie podano, czy dostęp do internetu będzie bezpłatny dla pasażerów.

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- Cieszymy się, że możemy wprowadzić Starlink na pokłady Wizz Air i zmienić doświadczenie podróży dla milionów pasażerów. Stała łączność pasażerów i załogi na wysokości dziewięciu tysięcy metrów, to dokładnie to, do czego została stworzona ta technologia. Chcemy zapewnić szybki, niezawodny internet od startu do lądowania - powiedział Jason Fritch, wiceprezes ds. sprzedaży Starlink Enterprise w SpaceX.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
wizz airInternetsamoloty
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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