Oto najbardziej przyjazne miasto w Europie

wieden austria shutterstock_2640958385
Paweł Kunz o podróżach w niestabilne miejsca
Źródło: TVN24
Tort Sachera, dźwięki walca i secesyjna architektura to znaki rozpoznawcze Wiednia. Do tej listy można jednak dopisać coś jeszcze - wyjątkową gościnność jego mieszkańców. Czytelnicy magazynu "Condé Nast Traveller" uznali stolicę Austrii za najbardziej przyjazne miasto w Europie.

"Wiedeń? Od razu myślimy o muzyce klasycznej, salach balowych, gdzie tańczy się walca i wspaniałych, olbrzymich pałacach. Ale tak naprawdę to te zwyczajne, lokalne obyczaje są tu najbardziej ujmujące. Wpadnij na przykład do jednej z przytulnych kawiarenek, a poza mocną kawą czeka cię mnóstwo ciekawych rozmów. Co więcej, miasto ma ponad tysiąc parków, co oznacza, że bujna zieleń pokrywa prawie jego połowę" - piszą redaktorzy magazynu "Condé Nast Traveller".

Wiedeń na czele rankingu

W plebiscycie "Readers' Choice Awards 2025" w kategorii najprzyjaźniejsze miasto w Europie, Wiedeń zajął pierwsze miejsce, zdobywając 96,25 punktu na 100 możliwych.

Wyspa Poveglia
Mówią, że jest nawiedzona, wygląda jak symbol wi-fi. Wenecjanie przejęli wyspę
Wanda Woźniak
shutterstock_2458693189
Tysiące złotych za rysę wielkości szpilki. "To maszynka do zarabiania na turystach"
Maja Piotrowska
GettyImages-2154641850
"Nie ma chleba, będziemy jeść turystów"
Natalia Szostak

Na podium, z oceną 95 punktów, uplasowały się też - ex aequo - Florencja i San Sebastian. W przypadku stolicy Toskanii magazyn zauważa, że o ile florentczycy rozpętali kulturalną rewolucję, która stopniowo ogarnęła cały kontynent, o tyle dziś "wyluzowani lokalsi wolą trzymać się z dala od świateł jupiterów".

Natomiast miasto położone w Kraju Basków to "absolutny raj dla smakoszy". Można tu skosztować pintxos - przekąsek serwowanych na małej kromce chleba lub bagietki czy sernika baskijskiego oraz odwiedzisz liczne restauracje z gwiazdkami Michelin.

O włos z podium minął się Reykjavik, którego czytelnicy określili mianem "małego miasta z wielkim sercem". Pierwszą piątkę zestawienia otwiera Lizbona, która wyprzedziła w plebiscycie Kopenhagę, Oslo i Porto.

Pierwszą dziesiątkę zamykają Madryt i Praga.

Autorka/Autor: mp/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Austria
