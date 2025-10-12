Oto najbardziej przyjazne miasto w Europie

Paweł Kunz o podróżach w niestabilne miejsca Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Wiedeń? Od razu myślimy o muzyce klasycznej, salach balowych, gdzie tańczy się walca i wspaniałych, olbrzymich pałacach. Ale tak naprawdę to te zwyczajne, lokalne obyczaje są tu najbardziej ujmujące. Wpadnij na przykład do jednej z przytulnych kawiarenek, a poza mocną kawą czeka cię mnóstwo ciekawych rozmów. Co więcej, miasto ma ponad tysiąc parków, co oznacza, że bujna zieleń pokrywa prawie jego połowę" - piszą redaktorzy magazynu "Condé Nast Traveller".

Wiedeń na czele rankingu

W plebiscycie "Readers' Choice Awards 2025" w kategorii najprzyjaźniejsze miasto w Europie, Wiedeń zajął pierwsze miejsce, zdobywając 96,25 punktu na 100 możliwych.

Na podium, z oceną 95 punktów, uplasowały się też - ex aequo - Florencja i San Sebastian. W przypadku stolicy Toskanii magazyn zauważa, że o ile florentczycy rozpętali kulturalną rewolucję, która stopniowo ogarnęła cały kontynent, o tyle dziś "wyluzowani lokalsi wolą trzymać się z dala od świateł jupiterów".

Natomiast miasto położone w Kraju Basków to "absolutny raj dla smakoszy". Można tu skosztować pintxos - przekąsek serwowanych na małej kromce chleba lub bagietki czy sernika baskijskiego oraz odwiedzisz liczne restauracje z gwiazdkami Michelin.

O włos z podium minął się Reykjavik, którego czytelnicy określili mianem "małego miasta z wielkim sercem". Pierwszą piątkę zestawienia otwiera Lizbona, która wyprzedziła w plebiscycie Kopenhagę, Oslo i Porto.

Pierwszą dziesiątkę zamykają Madryt i Praga.

Autorka/Autor: mp/ToL Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock