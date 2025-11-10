Samoloty Ryanair na lotnisku w Dublinie. Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

Od 12 listopada wyłącznie cyfrowa karta pokładowa będzie uprawniała do wejścia na pokład samolotu tej linii. Jak ją zdobyć? "Przed przybyciem na lotnisko odpraw się przez Internet na stronie Ryanair.com lub w aplikacji Ryanair. Po dokonaniu odprawy cyfrowa karta pokładowa pojawi się automatycznie w aplikacji Ryanair. Na lotnisku okaż swoją cyfrową kartę pokładową ochronie lotniska i przy bramce do wejścia na pokład. Bezproblemowa podróż - szybciej, łatwiej, mniej stresu, bez papieru" - pisze firma.

Cyfrowe karty pokładowe w Ryanair

Przewoźnik zauważa, że obecnie z rozwiązania w postaci cyfrowych kart pokładowych korzysta znaczna większość spośród wszystkich pasażerów. "Ponad 80 proc. pasażerów korzysta już z cyfrowych kart pokładowych, więc zmiana ta nie będzie miała na nich wpływu. Przypominamy jednak tej niewielkiej liczbie pasażerów, którzy nadal drukują karty pokładowe, aby przed przejściem na w pełni cyfrowe karty pokładowe od środy 12 listopada pobrali aplikację myRyanair" - przekazał cytowany w komunikacie prasowym Dara Brady, Chief Marketing Officer w Ryanair.

Zdaniem firmy przejście na wyłącznie mobilne karty "zapewni szybsze, inteligentniejsze i bardziej ekologiczne doświadczenia z podróży" i ułatwi pasażerom dostęp do szeregu innych funkcji aplikacji. Przewoźnik szacuje, że zmiana pozwoli zmniejszyć zużycie papieru o 300 ton mniej rocznie.

Co w przypadku problemów z urządzeniem?

Odprawy przez internet można dokonać na stronie przewoźnika lub w jego aplikacji. Jeśli pasażer przybędzie na lotnisko bez dokonanej internetowo odprawy, będzie musiał zapłacić za odprawę na lotnisku.

Dodatkowo przewoźnik zapewnia, że w razie zgubienia urządzenia (smartfona lub tabletu) lub rozładowania się w nim baterii, jeżeli wcześniej dokonano odprawy, będzie istniała możliwość bezpłatnego otrzymania karty pokładowej na lotnisku i uzyskania pomocy przy bramce. Podobnie jest w przypadku osób, które nie posiadają smartfona ani tabletu, ale odprawią się wcześniej internetowo.

