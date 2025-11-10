Od 12 listopada wyłącznie cyfrowa karta pokładowa będzie uprawniała do wejścia na pokład samolotu tej linii. Jak ją zdobyć? "Przed przybyciem na lotnisko odpraw się przez Internet na stronie Ryanair.com lub w aplikacji Ryanair. Po dokonaniu odprawy cyfrowa karta pokładowa pojawi się automatycznie w aplikacji Ryanair. Na lotnisku okaż swoją cyfrową kartę pokładową ochronie lotniska i przy bramce do wejścia na pokład. Bezproblemowa podróż - szybciej, łatwiej, mniej stresu, bez papieru" - pisze firma.
Cyfrowe karty pokładowe w Ryanair
Przewoźnik zauważa, że obecnie z rozwiązania w postaci cyfrowych kart pokładowych korzysta znaczna większość spośród wszystkich pasażerów. "Ponad 80 proc. pasażerów korzysta już z cyfrowych kart pokładowych, więc zmiana ta nie będzie miała na nich wpływu. Przypominamy jednak tej niewielkiej liczbie pasażerów, którzy nadal drukują karty pokładowe, aby przed przejściem na w pełni cyfrowe karty pokładowe od środy 12 listopada pobrali aplikację myRyanair" - przekazał cytowany w komunikacie prasowym Dara Brady, Chief Marketing Officer w Ryanair.
Zdaniem firmy przejście na wyłącznie mobilne karty "zapewni szybsze, inteligentniejsze i bardziej ekologiczne doświadczenia z podróży" i ułatwi pasażerom dostęp do szeregu innych funkcji aplikacji. Przewoźnik szacuje, że zmiana pozwoli zmniejszyć zużycie papieru o 300 ton mniej rocznie.
Co w przypadku problemów z urządzeniem?
Odprawy przez internet można dokonać na stronie przewoźnika lub w jego aplikacji. Jeśli pasażer przybędzie na lotnisko bez dokonanej internetowo odprawy, będzie musiał zapłacić za odprawę na lotnisku.
Dodatkowo przewoźnik zapewnia, że w razie zgubienia urządzenia (smartfona lub tabletu) lub rozładowania się w nim baterii, jeżeli wcześniej dokonano odprawy, będzie istniała możliwość bezpłatnego otrzymania karty pokładowej na lotnisku i uzyskania pomocy przy bramce. Podobnie jest w przypadku osób, które nie posiadają smartfona ani tabletu, ale odprawią się wcześniej internetowo.
Autorka/Autor: pb//am
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock