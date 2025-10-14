Logo TVN24
Turystyka

"Niefortunna sytuacja". Linia odwołała loty do polskich miast

shutterstock_2636047693
Premier o głosowaniu w sprawie CPK: to bardzo źle wróży na przyszłość
Źródło: TVN24
Finnair odwołał niektóre loty samolotami Airbus zaplanowane na poniedziałkowy wieczór i wtorek ze względu na niezgodne z wytycznymi producenta czyszczenie pokrowców foteli pasażerskich. Anulowano łącznie około 40 połączeń, w tym do Brukseli, Rzymu, Warszawy i Krakowa.

Pokrowce foteli zostały poddane praniu wodnemu, a czynność ta była wykonywana od dłuższego czasu, jednak producent tkaniny poinformował, że wpływ takiej metody czyszczenia na ochronę przeciwpożarową nie został odpowiednio zweryfikowany – przekazał fiński przewoźnik.

Finnair odwołał loty, między innymi do Polski

Odwołane loty dotyczą około 5 tys. pasażerów, którzy mieli podróżować zawieszonymi ośmioma samolotami Airbus A320, w tym m.in. do Paryża, Brukseli i Rzymu, a także do Warszawy i Krakowa.

Finnair wyraził ubolewanie z powodu "niefortunnej sytuacji", zaznaczając jednak, że możliwe są kolejne odwołane loty.

W poniedziałek w Finlandii rozpoczął się też tradycyjny tydzień szkolnych ferii jesiennych, co ogranicza znalezienie lotów alternatywnych dla poszkodowanych pasażerów.

W tym roku Finnair – głównie z powodu trwających okresowo przez kilka miesięcy licznych strajków personelu pokładowego i naziemnego, skutkujących odwołaniem setek lotów – został uznany przez niemiecki serwis Flightright za najgorszą linię lotniczą w Europie.

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

