"Niefortunna sytuacja". Linia odwołała loty do polskich miast

Pokrowce foteli zostały poddane praniu wodnemu, a czynność ta była wykonywana od dłuższego czasu, jednak producent tkaniny poinformował, że wpływ takiej metody czyszczenia na ochronę przeciwpożarową nie został odpowiednio zweryfikowany – przekazał fiński przewoźnik.

Finnair odwołał loty, między innymi do Polski

Odwołane loty dotyczą około 5 tys. pasażerów, którzy mieli podróżować zawieszonymi ośmioma samolotami Airbus A320, w tym m.in. do Paryża, Brukseli i Rzymu, a także do Warszawy i Krakowa.

Finnair wyraził ubolewanie z powodu "niefortunnej sytuacji", zaznaczając jednak, że możliwe są kolejne odwołane loty.

W poniedziałek w Finlandii rozpoczął się też tradycyjny tydzień szkolnych ferii jesiennych, co ogranicza znalezienie lotów alternatywnych dla poszkodowanych pasażerów.

W tym roku Finnair – głównie z powodu trwających okresowo przez kilka miesięcy licznych strajków personelu pokładowego i naziemnego, skutkujących odwołaniem setek lotów – został uznany przez niemiecki serwis Flightright za najgorszą linię lotniczą w Europie.

