Popularny kurort narciarski wprowadza dzienny limit

Zarząd tej strefy narciarskiej w Dolomitach ogłosił, że od najbliższego sezonu zimowego w okresie od Bożego Narodzenia do 5 stycznia i w karnawale od 15 do 22 lutego przyszłego roku obowiązywać będzie w godzinach największego szczytu, czyli od 11 do 14 limit narciarzy na stokach.

Dokładny pułap zostanie opracowany właśnie na podstawie tej, jak podkreślono, ustalonej obecnie "idealnej liczby" - podał dziennik "Il Messaggero".

Skipass z wyprzedzeniem

To zaś oznacza, że osoby, które planują pojechać na narty do Madonna di Campiglio w dniach szczytu turystycznego muszą zapewnić sobie miejsce na stoku kupując z wyprzedzeniem skipass w internecie.

Wyjaśniono, że ograniczenia te nie będą dotyczyć posiadaczy sezonowych i wielodniowych karnetów, uprawniających do korzystania z wyciągów narciarskich, kolejek i tras zjazdowych.

Osoby, które nie jeżdżą na nartach, będą mogły wjechać na szczyty także wtedy, gdy limit ten zostanie osiągnięty.

Rozważane są obecnie też inne rozwiązania, które umożliwią między innymi kierowanie narciarzy na mniej zatłoczone trasy.

Ponadto, jak poinformowano, w tym renomowanym ośrodku narciarskim powróci inicjatywa pod nazwą "Szusuj wcześniej", w ramach której wyciągi, kolejki i stoki będą otwierane już z samego rana, jeśli pozwolą na to warunki pogodowe.

Sezon narciarski w Madonna di Campiglio rozpocznie się 29 listopada.

