Wszystkie loty odwołane. Zaplanowali strajk

"Ze względu na ogólnonarodowy dzień akcji, zaplanowany na 14 października przez wspólny front związkowy oraz brak wystarczającej liczby pracowników do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania, wszystkie loty tego dnia zostają odwołane” – podano w komunikacie lotniska.
Port lotniczy Bruksela-Charleroi położony 7 km na północ od Charleroi i 45 km na południe od Brukseli. Port obsługuje tanie linie lotnicze. Każdego dnia z lotniska Charleroi odbywa się kilka połączeń lotniczych między Belgią a Polską.
Wstrzymanie ruchu niemal w całym kraju
We wtorek również władze lotniska w Brukseli poinformowały, że odwołają wszystkie wyloty zaplanowane na 14 października z powodu akcji strajkowej.
Oznacza to, że praktycznie cały ruch lotniczy w kraju zostanie wstrzymany.
Autorka/Autor: Pkarp/ToL
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock