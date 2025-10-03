Wszystkie loty odwołane. Zaplanowali strajk

Odwołany lub opóźniony lot - co przysługuje pasażerom? Podpowiada mec. Eliza Kuna Źródło: TVN24

"Ze względu na ogólnonarodowy dzień akcji, zaplanowany na 14 października przez wspólny front związkowy oraz brak wystarczającej liczby pracowników do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania, wszystkie loty tego dnia zostają odwołane” – podano w komunikacie lotniska.

Port lotniczy Bruksela-Charleroi położony 7 km na północ od Charleroi i 45 km na południe od Brukseli. Port obsługuje tanie linie lotnicze. Każdego dnia z lotniska Charleroi odbywa się kilka połączeń lotniczych między Belgią a Polską.

Wstrzymanie ruchu niemal w całym kraju

We wtorek również władze lotniska w Brukseli poinformowały, że odwołają wszystkie wyloty zaplanowane na 14 października z powodu akcji strajkowej.

Oznacza to, że praktycznie cały ruch lotniczy w kraju zostanie wstrzymany.

