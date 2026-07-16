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Cios w linie lotnicze. Ceny w górę

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United Airlines Newark lotnisko - EQRoy shutterstock_748280290_1
Paweł Radoliński o planowaniu podróży przez polskich turystów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: EQRoy / Shutterstock
Amerykańskie linie lotnicze United Airlines przekazały, że spodziewają się w tym roku dodatkowych kosztów paliwa w wysokości prawie sześciu miliardów dolarów w porównaniu z szacunkami z początku 2026 roku - poinformował Reuters. Ponowny wzrost cen ropy negatywnie wpłynął na prognozy zysków firmy za trzeci kwartał i cały rok.

Mimo to przewoźnik z siedzibą w Chicago podniósł dolną granicę prognozy zysku za cały rok, licząc, że silny popyt na podróże, wyższe ceny biletów oraz ograniczenie przepustowości pomogą mu zniwelować skutki gwałtownego wzrostu cen paliwa.

Korekta zysków United Airlines

Obecnie United Airlines przewiduje, że skorygowany zysk na akcję w 2026 r. wyniesie od 9 do 11 dolarów, w porównaniu z kwietniową prognozą zakładającą przedział od 7 do 11 dolarów.

W trzecim kwartale United prognozuje skorygowany zysk w wysokości od 2,50 do 3,50 dol. na akcję oraz średnią cenę paliwa na poziomie 3,69 dol. za galon.

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Linia lotnicza poinformowała, że sam wzrost cen paliwa od początku lipca spowodował wzrost jej przewidywanych kosztów w trzecim kwartale o 575 mln dol., co odpowiada 1,12 dol. na akcję w skorygowanym zysku.

Linie lotnicze United stwierdziły, że przekroczą górną granicę prognoz zysków zarówno za trzeci kwartał, jak i za cały rok, jeśli ceny paliwa powrócą do poziomu z początku lipca.

United Airlines odrabia straty

"Główne amerykańskie linie lotnicze znacznie podniosły ceny biletów w związku z tegorocznym szokiem paliwowym, sprawdzając, czy uda im się przenieść wyższe koszty na pasażerów bez osłabienia popytu" - ocenia Reuters.

W drugim kwartale koszty paliwa linii United wzrosły o 2,3 mld dolarów, czyli o 84 proc., w porównaniu z rokiem poprzednim. Linia odzyskała około 50 proc. wzrostu kosztów paliwa w drugim kwartale i spodziewa się odzyskać od 80 do 90 proc. obecnego wzrostu w trzecim kwartale, a do czwartego kwartału w pełni zrównoważyć ten wzrost.

Przewoźnik zapewnia, że jego przychody stale rosną. Linia spodziewa się, że w trzecim i czwartym kwartale kluczowy wskaźnik rentowności (przychód na jedno miejsce na dystansie mili) wzrośnie rok do roku jeszcze mocniej niż w drugim kwartale, kiedy wzrósł o przeszło 12 proc.

Gwałtowny wzrost cen paliwa

Spółka poinformowała, że ceny ropy wzrosły o około 15 proc. od początku lipca w następstwie wznowienia działań wojennych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Ponowny gwałtowny wzrost cen paliwa podkreśla utrzymujące się ryzyko dla zysków linii lotniczych, nawet po tym, jak przewoźnicy z powodzeniem przeprowadzili serię podwyżek cen biletów podczas poprzedniego kryzysu.

United spodziewa się, że w czwartym kwartale zdolność przewozowa będzie niższa niż przewidują obecnie opublikowane rozkłady lotów. Oświadczyła, że jest gotowa do dalszego ograniczenia lotów w najbliższym czasie, jeśli ceny paliwa pozostaną na wysokim poziomie.

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United pozyskało również 3,7 mld dolarów w ramach prywatnych transakcji bankowych. Firma określiła to finansowanie jako zabezpieczenie przed niepewnością geopolityczną oraz ewentualnym gwałtownym wzrostem cen ropy.

Do największych linii w Stanach Zjednoczonych należą American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines i United Airlines.

Źródło: Reuters
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Tagi:
Linie lotniczesamolotyPodróżeCeny paliw
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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