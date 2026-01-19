Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

ZPWC: ponad pół miliarda złotych powinien Google zapłacić polskim mediom

shutterstock_2655672573
Polski zakaz mediów społecznościowych jak w Australii?
514 milionów złotych - tyle według Związku Pracodawców Wydawców Cyfrowych powinien zapłacić Google polskim mediom za korzystanie z treści dziennikarskich. Organizacja zwraca uwagę, że takie materiały realnie budują wartość wyników wyszukiwania. Z szacunkami i treścią raportu nie zgadza się Google.

Szacunek oparto na zaktualizowanej analizie przygotowanej przez firmę konsultingową FehrAdvice & Partners.

ZPWC podkreśla, powołując się na implementację dyrektywy DSM, że ich wyliczenia nie opierają się wyłącznie na reklamach w wyszukiwarce, bo treści wydawców wzmacniają także pośrednio pozycję Google i przekładają się na przychody także w innych częściach biznesu firmy Alphabet (właściciel Google'a) w Polsce.

Nie tylko reklama w wyszukiwarce

Związek wskazuje, że Google dominuje na polskim rynku wyszukiwarek - ma ok. 91 proc. udziału - a istotną część ruchu generują zapytania informacyjne. Jak przekonuje organizacja, w takich przypadkach kluczowe są profesjonalne materiały dziennikarskie, które "podnoszą wiarygodność, kompletność i trafność odpowiedzi".

"Treści te podnoszą wiarygodność, kompletność i trafność odpowiedzi, jednak media tworzące takie materiały nie otrzymują wynagrodzenia za swój wkład. Powoduje to 'lukę strukturalną': platforma zatrzymuje wartość generowaną przez dziennikarstwo, podczas gdy wydawcy pozostają bez rekompensaty, co długofalowo osłabia finansowanie rzetelnej informacji" - podkreślono w stanowisku.

Opublikowali post, momentalnie zniknęli z Facebooka. "To pogrożenie palcem"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Opublikowali post, momentalnie zniknęli z Facebooka. "To pogrożenie palcem"

Z kraju

Według ZPWC problem ma też wymiar społeczny. Związek ostrzega, że gdyby rzetelne dziennikarstwo stało się mniej widoczne lub zniknęło z przestrzeni cyfrowej, spadłaby zdolność społeczeństwa do śledzenia bieżących informacji, a wzrosłoby ryzyko ekspozycji na treści niezweryfikowane i polaryzujące.

ZPWC przedstawiło kilka wariantów wyliczeń, ale - jak wskazuje w rozmowie z tvn24.pl prezes organizacji Maciej Kossowski - najbardziej adekwatny jest szacunek z tzw. modelu rozszerzonego. To model, który obejmuje nie tylko reklamę w wyszukiwarce, ale też inne kategorie przychodów powiązane z ekosystemem Google.

Nawet 514 milionów złotych

"W świetle przedstawionej analizy jest to nawet 514 mln zł, które powinny stanowić podstawę do wypracowania trwałego i sprawiedliwego mechanizmu kompensacyjnego między Google a polskim sektorem mediów" - czytamy w komunikacie ZPWC.

- Firma Alphabet nie publikuje danych o swoich przychodach na poszczególnych rynkach. Ponadto dyrektywa DSM, jak też jej implementacja w znowelizowanej ustawie o prawie autorskim, nie przesądzają, jak wynagrodzenie za treści wydawców powinno być ustalone - komentuje Kossowski dla tvn24.pl.

I dodaje: - Ustawa wskazuje (Art. 99), że należy uwzględnić "wszystkie istotne okoliczności", w szczególności "przychody uzyskiwane pośrednio i bezpośrednio przez usługodawcę". Dlatego w naszej ocenie taki raport, przygotowany przez zewnętrzną firmę, ma duże znaczenie dla negocjacji wydawców z Google, ponieważ wyznacza podstawy, pewien punkt odniesienia do dalszych rozmów.

TREŚĆ RAPORTU ZPWC

Stanowisko Google'a

Poprosiliśmy firmę Google o przesłanie stanowiska.

"Tegoroczna wersja badania ponownie opiera się na błędnych założeniach i metodologii, która została już wielokrotnie podważona w wielu krajach. Treści informacyjne nie mają mierzalnego wpływu na przychody reklamowe Google, natomiast ich obecność w naszych usługach jest filarem modeli biznesowych wydawców" - podkreśla Deniz Rymkiewicz z biura prasowego Google Polska.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mp/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Cherdchai101/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
GoogleMediaTechnologia
Zobacz także:
shutterstock_2462179363
Cztery tysiące razy łatwiej o urząd. Zaskakujący raport
Ze świata
Donald Trump
Riposta na ruch Trumpa. Europa reaguje
Ze świata
Kobieta zaufała oszustowi (zdjęcie ilustracyjne)
Problemy z Blikiem
kolektura lotto, loteria
Szóstka w Lotto. Podano, gdzie padła główna wygrana
Z kraju
warszawa miasto wieczor ludzie shutterstock_2703761903
Wyjątkowo duża pula na rynku. "Telefony znów zaczęły dzwonić"
Nieruchomości
Pamięć RAM
"Bezprecedensowy" niedobór pamięci. Giganci zwiększają produkcję
Tech
Donald Trump
Minister finansów o groźbach Trumpa: odpowiedź musi być jednoznaczna
Ze świata
Elon Musk
Elon Musk z "niepoważnym żądaniem"
Tech
shutterstock_2633111805
Wiceminister zabiera głos w sprawie przejęcia dużej sieci sklepów
Z kraju
shutterstock_2325759919
Bolt, Tchibo i Zara z zarzutami
Z kraju
chinskie samochody - Vladimir Tretyakov shutterstock_2223017145
Kanada otwiera się na Chiny. Tesla wśród pierwszych beneficjentów
Moto
Kupowanie używanych ubrań nie zawsze jest ekologiczne
Pułapka z drugiej ręki. "Łatwo wpaść w spiralę"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
ropa paliwo shutterstock_1897607995
Na rynkach spadki. Na radarach inwestorów Iran i Grenlandia
Rynki
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Toną w długach. Średnia kwota to ponad 34 tysiące złotych
Dla seniora
shutterstock_2211362781
Polski gigant na krawędzi utraty płynności. Najpoważniejszy kryzys od dekady
Z kraju
Samochody droga korek
Sypnęło mandatami. Ministerstwo pokazuje dane
Z kraju
Zakupy online
Ważny termin dla milionów podatników
Nowe samochody na parkingu terminalu w Essen, Niemcy
Zapowiedź Trumpa, branża alarmuje. "Koszty byłyby ogromne"
Ze świata
Donald Trump
Groźby Trumpa. Nowe terytorium "za wszelką cenę"
Ze świata
La Valletta, Malta
Hity wśród polskich turystów. "Absolutny fenomen tej zimy"
Turystyka
Elon Musk
"To kompletny idiota. Zwolnijcie go"
Ze świata
Mario Draghi
Bank miał zrobić "wszystko, co konieczne". "Uratował euro"
Ze świata
lotto shutterstock_2243440457
Padła główna wygrana w Lotto
shutterstock_2715815691
Siedem lekcji z Australii, zanim odetniemy nastolatkom media społecznościowe
Natalia Szostak, Justyna Suchecka
wlochy rzym ulica ludzie shutterstock_2670598393
Kontrole, kary, zamknięte kluby
Ze świata
biuro
Lawina wniosków do ZUS po zmianie przepisów
Dla pracownika
Donald J. Trump
Wojna Trumpa. "Uparty osioł" i "głupiec"
Ze świata
shutterstock_769740769
Te państwa mają najwięcej złota. Jak wypada Polska?
Ze świata
shutterstock_2531274575
97-latek próbuje udowodnić, że żyje. "Już czwarty raz"
Ze świata
shutterstock_2549548975
Można dostać 40 tysięcy złotych. Trwa wyścig z czasem
Moto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica