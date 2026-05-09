Młoda kobieta uzależniła się od sztucznej inteligencji. Trafiła pod opiekę Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Dr Troszyński: historia sztucznej inteligencji to był też proces socjalizacji, zmiany ludzi Źródło: TVN24

Jak zaznaczyła gazeta, z doświadczenia tego specjalistycznego ośrodka, działającego w ramach systemu ochrony zdrowia, wynika, że dotychczas zaburzenia zachowań były rezultatem uzależnienia od hazardu, kompulsywnych zakupów, smartfona lub mediów społecznościowych.

W tym wyjątkowym przypadku uzależnienie dotyczy relacji ze sztuczną inteligencją.

"Dla nas to jak wierzchołek góry lodowej w terapii, która w przeszłości była postrzegana jako ta skierowana do osób uzależnionych od narkotyków" - powiedziała cytowana przez gazetę szefowa ośrodka Laura Suardi.

Przyznała, że nie jest to jednak zaskoczenie, lecz spodziewany rezultat na podstawie badań przeprowadzonych w ostatnich dwóch latach.

Uzależniający mechanizm AI

Specjalistka zauważyła: "algorytm w miarę jak uczy się ciebie poznawać, potrafi udzielać odpowiedzi, które odpowiadają temu, co chciałbyś usłyszeć, nawet bardziej niż twój rówieśnik , co wzmacnia stopniowo coś, co zaczyna przypominać relację przyjacielską. Problem pojawia się wtedy, gdy ktoś nie potrafi tego kontrolować, gdy staje się to jedynym punktem odniesienia".

Mówiąc o środkach zaradczych, Laura Suardi wyraziła opinię, że "nie wystarczy narzucać ograniczeń w korzystaniu z tych narzędzi, jak mogą to robić rodzice, aby powstrzymać problem".

"W obliczu takich zaburzeń zachowania nasza pomoc polega na wykorzystaniu nie tylko kompetencji psychologicznych, lecz także psychiatrycznych i angażujemy również członków rodziny pacjentów" - wyjaśniła ekspertka w dziedzinie leczenia uzależnień.

