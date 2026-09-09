Tech Wierzymy na słowo. Niepokojące wyniki, drastyczne różnice Oprac. Jan Sowa |

Fake newsy o Ukraińcach zalewają internet Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Zarząd Dróg Miejskich

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Badanie miało pokazać, jak często internauci nie poprzestają na jednej przeczytanej wiadomości. Chodzi o sytuacje, w których szukają potwierdzenia treści w innych źródłach. Wyniki są co najmniej niepokojące i wskazują, że takie podejście nadal nie jest powszechne, a różnice między państwami UE są drastyczne.

W 2025 roku 29,2 procent mieszkańców Unii Europejskiej w wieku 16-74 lata próbowało sprawdzać w innych źródłach prawdziwość informacji znalezionych w internecie. Przy czym badanie dotyczyło osób, które korzystały z sieci w ciągu poprzednich trzech miesięcy

In 2025, 29.2% of people in the EU tried to verify the truthfulness of the information or content found on the internet from other sources. 🔎💻



Highest shares in:

🇮🇪Ireland (63.6%)

🇳🇱Netherlands (53.1%)



Lowest in:

🇬🇷Greece (9.8%)

🇱🇹Lithuania (14.9%)



👉https://t.co/PIT1KRR9F0 pic.twitter.com/bEGHTOfVyA — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) September 8, 2026 Rozwiń

Bez weryfikacji

Polska znalazła się w europejskim ogonie - była w tym zestawieniu siódma od końca. Nad Wisłą prawdziwość danych próbowało zweryfikować 20,6 procent badanych. To o 8,6 punktu procentowego poniżej średniej unijnej.

Najwyższe wyniki odnotowano w Irlandii - 63,6 procent, Holandii - 53,1 procent, Luksemburgu - 45,2 procent oraz Szwecji - 44,6 procent.

Na drugim końcu zestawienia znalazły się Grecja - 9,8 procent, Litwa - 14,9 procent, Rumunia - 18,2 procent oraz Cypr - 19,1 procent. Dane pokazują więc potężne różnice między państwami UE w podejściu do sprawdzania informacji znalezionych w sieci.