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Wierzymy na słowo. Niepokojące wyniki, drastyczne różnice

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Okazuje się, że na ogół bezkrytycznie wierzymy w to, co przeczytamy w internecie. Mniej niż jedna trzecia obywateli krajów Unii Europejskiej weryfikuje informacje - wynika z danych urzędu statystycznego Eurostat.

Badanie miało pokazać, jak często internauci nie poprzestają na jednej przeczytanej wiadomości. Chodzi o sytuacje, w których szukają potwierdzenia treści w innych źródłach. Wyniki są co najmniej niepokojące i wskazują, że takie podejście nadal nie jest powszechne, a różnice między państwami UE są drastyczne.

W 2025 roku 29,2 procent mieszkańców Unii Europejskiej w wieku 16-74 lata próbowało sprawdzać w innych źródłach prawdziwość informacji znalezionych w internecie. Przy czym badanie dotyczyło osób, które korzystały z sieci w ciągu poprzednich trzech miesięcy

Bez weryfikacji

Polska znalazła się w europejskim ogonie - była w tym zestawieniu siódma od końca. Nad Wisłą prawdziwość danych próbowało zweryfikować 20,6 procent badanych. To o 8,6 punktu procentowego poniżej średniej unijnej.

Najwyższe wyniki odnotowano w Irlandii - 63,6 procent, Holandii - 53,1 procent, Luksemburgu - 45,2 procent oraz Szwecji - 44,6 procent.

Na drugim końcu zestawienia znalazły się Grecja - 9,8 procent, Litwa - 14,9 procent, Rumunia - 18,2 procent oraz Cypr - 19,1 procent. Dane pokazują więc potężne różnice między państwami UE w podejściu do sprawdzania informacji znalezionych w sieci.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Fake NewsdeepfakeUnia EuropejskaPolska
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